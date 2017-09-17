مجلس الوزراء العراقي: استفتاء كردستان يهدد الأمن الوطني

أ ش أأكد المجلس الوزارى للأمن الوطنى العراقى، اليوم الأحد، رفضه استفتاء إقليم كردستان لعدم دستوريته، لافتا إلى أنه يمثل تهديدا للأمن الوطنى ووحدة النسيج العراقى.وذكر المكتب الإعلامى لرئيس الوزراء حيدر العبادى - فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية - أن المجلس الوزارى للأمن الوطنى أكد موق

أ ش أ

أكد المجلس الوزارى للأمن الوطنى العراقى، اليوم الأحد، رفضه استفتاء إقليم كردستان لعدم دستوريته، لافتا إلى أنه يمثل تهديدا للأمن الوطنى ووحدة النسيج العراقى.

وذكر المكتب الإعلامى لرئيس الوزراء حيدر العبادى – فى بيان أوردته قناة “السومرية نيوز” العراقية – أن المجلس الوزارى للأمن الوطنى أكد موقفه الواضح فى حماية وحدة العراق وسلامة جميع مواطنيه وإيقاف الإجراءات التى تهدد أمن البلد والمواطن.

وأشار البيان، إلى أن المجلس يسعى لتحقيق الأمن لكل العراقيين بجميع هوياتهم وأنه حريص على أمن البلد والتعايش السلمى بين المواطنين، ولا يسمح بتهديد هذا التعايش، مشددا على أهمية الحوار لحل الإشكاليات العالقة بدلاً من تعريض أمن البلد للخطر.

وطالب المجلس الوزارى للأمن الوطني، مجلس النواب العراقى بالإسراع بإقرار تعديل قانون “العفو العام” لتمكين السلطات من تنفيذ أحكام الإعدام بحق الإرهابيين المحكومين بقرارات اكتسبت الدرجة القطعية والتى تم إيقافها بسبب قانون العفو الحالى الذى شرعه مجلس النواب وأُضيفت عليه فقرات العفو عن الإرهابيين والمحكومين بجرائم خطف.

وكان رئيس الوزراء حيدر العبادى أعلن – فى وقت سابق أمس – استعداد بغداد التدخل عسكريا إذا أدى استفتاء إقليم كردستان إلى العنف، فيما أصدرت كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وإسبانيا بيانات رسمية أكدت فيها رفض الاستفتاء ودعت إلى إلغائه.