مجلس الوزراء: الصندوق السيادي طرح 13 شركة بقيمة 5 مليارات دولار حتى يوليو 2023

كشف مجلس الوزراء المصري عن أن الصندوق السيادي طرح 13 شركة تساهم فيها للدولة بقيمة 5 مليارات دولار خلال الفترة من مارس 2022 إلى يوليو 2023.

المشروعات التي تم طرحها

وأوضح تقرير مجلس الوزراء – ردًا على استفسارات بخصوص الخطوات التي تم تبنيها على صعيد تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية أن الدولة باعت حصص مملوكة لها في 6 شركات مدرجة في البورصة و7 فنادق تاريخية بالإضافة 3 أخرى بصالح مستثمر استراتيجي.

ضمت حصص الشركات الـ 6 المملوكة للدولة والمطروحة في البورصة المصرية كل من البنك التجاري الدولي وفوري وأبوقير للأسمدة وموبكو والإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع بقيمة 2 مليار دولار لصالح شركة أبوظبي القابضة.

وشملت الحصص المباعة لصالح صندوق الاستثمارات السعودي بقيمة 1.3 مليار دولار كل من أبوقير للأسمدة وموبكو وإي فاينانس والإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع.

أما الـ 7 فنادق التاريخية التابعة لشركة إيجوث طرحت بقيمة 700 مليون دولار لصالح مجموعة طلعت مصطفى القابضة في يوليو 2033.

وأعلن مجلس الوزراء عن أن شركة أبوظبي القابضة حصلت على حصص في شركات إيثيدكو والحفر وإيلاب بقيمة 800 مليون دولار في يوليو 2023.

أشار التقرير إلى قيام الحكومة بالعمل على تنفيذ برنامج واضح للطروحات الحكومية يتضمن التخارج من 35 شركة حتى النصف الأول من عام 2024، حيث قامت الحكومة في شهر فبراير 2023 بتحديد 32 شركة لطرح أسهمها بالبورصة، أو لمستثمر استراتيجي للفترة من الربع الأول من عام 2023 وحتى نهاية النصف الأول من عام 2024، ثم تمت إضافة 3 شركات جديدة هي الشرقية للدخان، وعز الدخيلة للصلب، والمصرية للاتصالات، كما قام الصندوق السيادي بطرح 13 شركة تساهم فيها الدولة خلال الفترة (مارس 2022- يوليو2023) بإجمالي 5 مليارات دولار.

وأوضح أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى من جدول الطروحات المُعلن بمُعدل تنفيذ 100% خلال الفترة بين (مارس – أغسطس) 2022، و100% للمرحلة الثانية خلال الفترة بين (أغسطس 2022 – يوليو 2023)، كما تم التخارج الفعلي لعدد 7 شركات تساهم بها الدولة، مع جذب استثمارات أجنبية بنحو 2 مليار دولار، خلال المرحلة الثانية لبرنامج الطروحات (أغسطس 2022 – يوليو 2023).