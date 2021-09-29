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مجلس الوزراء : السماح بترخيص الدراجات الآلية الخفيفة للأطفال فى سن 16 عاما

وجاء فى القرار أن التعديل استهدف إيجاد سند تشريعى لترخيص مركبات عملية وخفيفة ذات تأثير محدود على الحركة المرورية وشبكة الطرق
صفية حمدي 1:36 م, الأربعاء, 29 سبتمبر 21 1:36 م, الأربعاء, 29 سبتمبر 21

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وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه الأسبوعى اليوم على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 وقانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996.

وجاء فى القرار أن التعديل استهدف إيجاد سند تشريعى لترخيص مركبات عملية وخفيفة ذات تأثير محدود على الحركة المرورية وشبكة الطرق، من بينها الدراجات الآلية بمختلف أنواعها، لاسيما مع زيادة مستخدميها وخصوصاً من فئة الشباب.

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ونص مشروع القانون على توفير المرونة الكافية فى تحديد مواصفات كل نوع من أنواع الدراجات الآلية، ونظام وشروط منح رخص قيادتها، مراعاة لسرعة ومقتضيات التطور فى مجال تلك الدراجات، مع تنظيم السن الذى يسمح فيه للترخيص بقيادتها بحيث يتم الترخيص للأطفال الذين بلغوا سن 16 سنة بقيادة فئة من المركبات الآلية وهى الدراجات الآلية الخفيفة.

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ونص مشروع القانون أيضا على تحديد مدة سريان رخصة القيادة الخاصة بتلك الدراجات الآلية، مع إعادة صياغة النص الخاص بمعاقبة من يسمح لشخص غير مرخص له بالقيادة بذات العقوبة المقررة للفعل، متى نجم عن ذلك حدوث إصابة أو وفاة أو ضرر للغير، وأن ذلك كله اتساقاً مع النزول بسن الترخيص بقيادة تلك الدراجات الآلية إلى سن 16 سنة، الأمر الذى تطلب تعديلاً فى قانون الطفل يجيز لصاحب هذه السن القيادة.

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بقلم صفية حمدي

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