بنـــوك

مجلس الوزراء السعودي يوافق لبنك مصر على فتح فرع له بالمملكة

ويستهدف ثاني أكبر بنك حكومي ضمن استراتيجية لمدة 5 سنوات التواجد في 22 دولة أفريقية
الحسينى حسن 11:21 م, الثلاثاء, 6 أبريل 21 11:21 م, الثلاثاء, 6 أبريل 21

شارك الخبر مع أصدقائك

وافق مجلس الوزراء السعودي، اليوم الثلاثاء، برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء، على الترخيص لبنك مصر بفتح فرع له في المملكة، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية “واس”.

يذكر أن بنك مصر كان له تواجدًا في السابق لدى السوق المصرفية السعودية من خلال حصة تبلغ 2% في مجموعة سامبا المالية السعودية “بنك سامبا”، قبل أن يبيع تلك الحصة في أكتوبر 2018، بنحو 370 مليون دولار.

اقرأ أيضا  سعر الدينار الكويتي يرتفع بنهاية تداولات اليوم مقابل الجنيه

وفي يناير الماضي، قال عاكف المغربي نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر في حوار مع “المال” نشر في يناير الماضي، إن مصرفه لديه توجه للتواجد ببعض الدول، واتخذ الإجراءات اللازمة نحو تأسيس فرع البنك بمركز دبي المالي العالمي، وفروع بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وكشف عاكف المغربى، عن إستراتيجية بنك مصر للتواجد فى 22 دولة خلال 5 سنوات، والقيام أيضا بأنشطة مالية ومعاملات دولية من خلال مؤسسات مالية أخرى، وذلك ضمن إستراتيجية البنك للتوسع القاري في أفريقيا، والتى تأتى على 3 مراحل ويتم تنفيذها خلال الفترة من 2019-2023.

اقرأ أيضا  تعليم - سي آي كابيتال تعلن تغطية الطرح العام في البورصة 29 مرة وأكثر

وقال إنه قبل عامين تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتواجد بنك مصر بالسوق الأفريقية من خلال فروع بدول الصومال وكوت ديفوار وجيبوتى، بالإضافة إلى مكتب تمثيل فى كينيا والذى سيتم تحويله إلى فرع فى أقرب وقت.

وأشار إلى أن بنك مصر سيستكمل كل الإجراءات المطلوبة لتواجده بشكل فعلى فى القارة، وكذلك استهداف الانتشار فى بعض الدول الأفريقية الأخرى الواردة بالاستراتيجية، أو بقيامه بأنشطة مالية ومعاملات دولية من خلال مؤسسات مالية أخرى.

اقرأ أيضا  بمشاركة 200 طالبة.. بنك مصر ينظم فعالية للاحتفال باليوم العالمي للمرأة

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم الحسينى حسن

ملف الكاتب الحسينى حسن

اقرأ أيضاً

استقرار سعر الريال السعودي بنهاية تعاملات اليوم 6-4-2021

منى صلاح 8:24 م, الثلاثاء, 6 أبريل 21

تباين أسعار العملات مقابل الجنيه في نهاية تداولات اليوم

‫محمود الصباغ‬‎ 7:31 م, الثلاثاء, 6 أبريل 21

تباين سعر اليورو الأوروبي بنهاية تعاملات اليوم مقابل الجنيه

‫محمود الصباغ‬‎ 7:08 م, الثلاثاء, 6 أبريل 21

بمشاركة 200 طالبة.. بنك مصر ينظم فعالية للاحتفال باليوم العالمي للمرأة

‫محمود الصباغ‬‎ 7:02 م, الثلاثاء, 6 أبريل 21

سعر الدينار الكويتي يرتفع بنهاية تداولات اليوم مقابل الجنيه

فاطمه امام 6:52 م, الثلاثاء, 6 أبريل 21

بنك مصر ينظم ندوة عن منظومة الإقرارات الإلكترونية بالتعاون مع مصلحة الضرائب

‫محمود الصباغ‬‎ 6:45 م, الثلاثاء, 6 أبريل 21