مجلس الوزراء السعودي يوافق لبنك مصر على فتح فرع له بالمملكة

وافق مجلس الوزراء السعودي، اليوم الثلاثاء، برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء، على الترخيص لبنك مصر بفتح فرع له في المملكة، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية “واس”.

يذكر أن بنك مصر كان له تواجدًا في السابق لدى السوق المصرفية السعودية من خلال حصة تبلغ 2% في مجموعة سامبا المالية السعودية “بنك سامبا”، قبل أن يبيع تلك الحصة في أكتوبر 2018، بنحو 370 مليون دولار.

وفي يناير الماضي، قال عاكف المغربي نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر في حوار مع “المال” نشر في يناير الماضي، إن مصرفه لديه توجه للتواجد ببعض الدول، واتخذ الإجراءات اللازمة نحو تأسيس فرع البنك بمركز دبي المالي العالمي، وفروع بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وكشف عاكف المغربى، عن إستراتيجية بنك مصر للتواجد فى 22 دولة خلال 5 سنوات، والقيام أيضا بأنشطة مالية ومعاملات دولية من خلال مؤسسات مالية أخرى، وذلك ضمن إستراتيجية البنك للتوسع القاري في أفريقيا، والتى تأتى على 3 مراحل ويتم تنفيذها خلال الفترة من 2019-2023.

وقال إنه قبل عامين تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتواجد بنك مصر بالسوق الأفريقية من خلال فروع بدول الصومال وكوت ديفوار وجيبوتى، بالإضافة إلى مكتب تمثيل فى كينيا والذى سيتم تحويله إلى فرع فى أقرب وقت.

وأشار إلى أن بنك مصر سيستكمل كل الإجراءات المطلوبة لتواجده بشكل فعلى فى القارة، وكذلك استهداف الانتشار فى بعض الدول الأفريقية الأخرى الواردة بالاستراتيجية، أو بقيامه بأنشطة مالية ومعاملات دولية من خلال مؤسسات مالية أخرى.