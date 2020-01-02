مجلس الوزراء: الثلاثاء القادم أجازة رسمية بمناسبة عيد الميلاد

أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بأن يكون الثلاثاء المقبل والموافق 7 من يناير عام 2020 أجازة رسمية تكون مدفوعة الأجر فى الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وأيضا شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

و كان محمد سعفان، وزير القوى العاملة قد أصدر قرار باعتبار الثلاثاء ، أجازة للعاملين بالقطاع الخاص، بمناسبة عيد الميلاد المجيد .

وقد أعرب رئيس مجلس الوزراء الوزراء ووزير القوى العاملة عن خالص التهانى للأخوة المسيحيين .

و أكد وزير القوى العاملة أن هذا اليوم أجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بالقانون 12 لسنة 2003، وأن صاحب العمل من حقه تشغيل العامل فى هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، و العامل فى هذه الحالة يستحق بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى الأجر.

وصدر منشور لمديريات القوى العاملة بالمحافظات، لمتابعة تنفيذ هذه الإجازة من خلال مكاتب العمل التابعة لها بالمنشآت والشركات.

و تقدم الدكتور مصطفى مدبولي، مجلس الوزراء خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي أمس الأربعاء ، بخالص التهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة العام الميلادي الجديد 2020، وهنأ الوزراء وجموع الشعب المصري .

وتمنى الدكتور مصطفى مدبولي أن يكون عام خير وسعادة على مصر بأسرها، وفي الوقت نفسه قدم رئيس الوزراء تهنئة خاصة للأخوة المسيحيين بأعيادهم.