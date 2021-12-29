مجلس الوزراء : التطعيم بـ 55.6 مليون جرعة لقاح كورونا حتى الآن.. و64.3 مليون متاحة

تناول الدكتور خالد عبد الغفار، خلال التقرير، دراسة حول فاعلية اللقاحات على متحور "أوميكرون"، وتأثير دواء "باكسلوفيد" فى علاج مصابى كوفيد 19، إضافة إلى توصيات مركز السيطرة على الأمراض “CDC” بخصوص فترة عزل المصابين

استعرض مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تقريراً من الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمي، القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، حول الموقف الوبائى محلياً وعالمياً.

تناول الدكتور خالد عبد الغفار، خلال التقرير، دراسة حول فاعلية اللقاحات على متحور “أوميكرون”، وتأثير دواء “باكسلوفيد” فى علاج مصابى كوفيد 19، إضافة إلى توصيات مركز السيطرة على الأمراض “CDC” بخصوص فترة عزل المصابين.

وتطرق إلى الحالة الوبائية فى مصر، مستعرضاً فى هذا الصدد معدل الإصابات الأسبوعي، والموقف الحالى لحركة الإشغال فى مستشفيات الفرز والعزل، والموقف الحالى لتعاقد وتوريد واستهلاك لقاحات فيروس كورونا، مشيرا إلى أن إجمالى ما تم توريده من اللقاحات بلغ 119.288.130 جرعة.

وأضاف الوزير خالد عبدالغفار أنه تم مؤخراً استقبال شحنات من اللقاحات عبر آلية “كوفاكس” بالتعاون مع التحالف الدولى للأمصال “جافي”، وضمن خطة الدولة للتوسع والتنوع فى توفير اللقاحات، موضحاً أن هذه الشحنات تضمنت 2.315.910 جرعة لقاح، منها 1.501.110 جرعة من إنتاج شركة “فايزر”، و٤٦٢ ألف جرعة من إنتاج شركة “موديرنا”، و352.800 جرعة من إنتاج شركة “أسترازينيكا”.

واستعرض الدكتور خالد عبدالغفار الموقف التنفيذى للتطعيم، منوهاً إلى أن إجمالى من تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح بلغ 34.606.074 جرعة، فيما بلغ إجمالى الجرعة الثانية 21.056.550 جرعة، وبلغ إجمالى الجرعات المستهلكة التى تم التطعيم بها حتى الآن 55.662.624 جرعة، مشيراً إلى أن هناك نحو 64.335.246 جرعة متاحة.

وسلط الضوء على سير عملية التطعيم من خلال حملة “معاً نطمئن” لتطعيم المواطنين بمحطات القطارات ومترو الانفاق، فضلاً عن عملية التطعيم فى مقرات الأحزاب التى بلغ إجمالى الذين تلقوا اللقاح من خلالها 3.110.164 مواطن.

واستعرض خدمات تطبيق “Visit Egypt”، الذى تم إعداده بالتنسيق مع وزارات: التخطيط والتنمية الاقتصادية، والطيران المدني، والسياحة والآثار لتسريع وتيرة دخول السائحين.

والذى سيقوم من خلاله السائح بإدخال بيانات التحقق من سلبية إصابته بفيروس كورونا عن طريق اختبار الـ PCR أو شهادة تلقى اللقاح، ويتعين على شركة الطيران مراجعة المستندات للتأكد من صحتها، ويقوم فريق الحجر الصحى فى مصر بمراجعة البيانات قبل وصول الطائرة وذلك تسهيلا على المسافرين دخول البلاد.

إضافة إلى توفير خطوات مراجعة الوثائق لتجنب دخول المسافرين من أماكن غير معتمدة أو عدم دقة البيانات، وإجراء عملية فرز للمسافرين المقبولين قبل الدخول.

وتناول الوزير بالتفصيل نسب إجمالى الذين حصلوا على اللقاح وفقاً للمستهدف من المواطنين (فوق سن 18 سنة وفوق سن 12 سنة)، والمؤشرات الأسبوعية لإجمالى الجرعات، والمتوسط الأسبوعى واليومى للتطعيم، ونسب التطعيم وفقاً للفئة العمرية، والمحافظات، وأشار فى هذا الصدد إلى أنه تم البدء فى التطعيم بالجرعة التنشيطية الثالثة منذ 21 ديسمبر الجاري.

و أكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء أن التوسع فى التطعيم، والجهود التى بذلتها الدولة فى الفترة الأخيرة، لتوفير اللقاحات المختلفة لـ “كورونا”، أسهم فى تخفيض أعداد المترددين على مستشفيات العزل.

ودعا المواطنين إلى سرعة تلقى اللقاح فى ضوء التيسيرات التى توفرها وزارة الصحة والسكان، وكذا التوسع فى مراكز التطعيم.