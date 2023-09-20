مجلس الوزراء: إيقاف تصدير البصل 3 أشهر لضبط الأسعار

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم على إيقاف تصدير البصل لمدة ثلاثة أشهر، تنتهي آخر هذا العام. وتم الإشارة خلال القرار إلى أن ذلك يأتي في إطار ضبط الأسعار في الأسواق.

كما وافق مجلس الوزراء في اجتماعه على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون، بإقرار زيادة في علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة غير المخاطبين به، بمبلغ 300 جنيه، لتصبح 600 جنيه شهرياً، وإقرار زيادة في المنحة الاستثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، المقررة بموجب القانون رقم 166 لسنة 2023، بمبلغ 300 جنيه، لتصبح 600 جنيه شهرياً.

ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية شهرية 300 جنيه، وتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.

وتمت الإشارة إلى أن ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في إطار حرص الدولة على دعم مواطنيها في مواجهة الظروف الاقتصادية الراهنة، وتخفيف العبء عن كاهلهم، ويتم تطبيق تلك المزايا المالية بدءاً من أول أكتوبر 2023.

ووافق مجلس الوزراء أيضا على مشروع قرار مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته، بزيادة حد الإعفاء الضريبي وفق توجيهات الرئيس بنسبة 25% إضافية ليصل إلى 45 ألف جنيه، بهدف تخفيف الأعباء الضريبية عن كاهل محدودي الدخل لتحقيق العدالة الاجتماعية.

وتمت الموافقة كذلك على الإجراءات التنفيذية لباقي حزمة الحماية الاجتماعية التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.