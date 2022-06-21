مجلس النواب يوافق نهائيا على مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالي نهائيا، على مشروع قانون بربط الموازنة العامة الجديدة للدولة للسنة المالية 2022/2023 ، والمقدر إجمالي الإنفاق العام (الاستخدامات) بها 3.066 تريليون جنيه ، بزيادة نسبتها 24.6% عن العام المالي الجاري.

و قدر مشروع الموازنة الجديد زيادة في الإيرادات بلغت 1.518 تريليون جنيه بنسبة زيادة تصل إلى 11.2%.

كما وافق مجلس النواب على مشروعات قوانين ربط موازنات الهيئات الاقتصادية وعدد 59 هيئة وملحقات الموازنات.

وقدر العجز النقدي للسنة المالية 2022/2023 بنحو 553017.8 مليون جنيه ، مقابل عجز نقدي قدر بـ472563.7 مليون جنيه للعام المالي الجاري بزيادة قدرت نسبتها بـ 17%.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم الثلاثاء ، برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس.

وتضمن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023، ارتفاع في حجم الأجور وتعويضات العاملين بالدولة والتي من المتوقع أن تبلغ نحو 400 مليار جنيه، مقابل 361 مليار جنيه العام الجاري، بزيادة متوقعة قدرها 39 مليار جنيه.

ووفقًا لتقديرات العام المالي المقبل، فإن مخصصات موازنة الصحة بمشروع الموازنة للسنة المالية 2022-2023 تبلغ نحو 310 مليارات جنيه بزيادة 34.4 مليار جنيه عن موازنة العـام المالي 2021-2022 وكذلك زيادة مخصصات التعليم «قبل الجامعي» بـ61 مليار جنيـه لتصـل إلى 317 مليار جنيه، وزيادة موازنة التعليم العالي والجامعي بنحو 27.1 مليار جنيه لتصل إلى 159.2 مليار جنيه وزيادة موازنة البحث العلمي بنحو 15.2 مليار جنيه لتصل إلى 79.3 مليار جنيه.