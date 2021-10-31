سيـــاســة

مجلس النواب يوافق علي مجموع مواد تعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب

تأجيل الموافقة النهائية لجلسة قادمة
ياسمين فواز 4:13 م, الأحد, 31 أكتوبر 21 4:13 م, الأحد, 31 أكتوبر 21

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وافق مجلس النواب برئاسة حنفي جبالي، علي مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن تعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب، الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 201، وتم تأجيل الموافقة النهائية لجلسة قادمة.

مجلس النواب يستجيب لمقترح أميرة أبوشقة بإضافة مصادرة الأجهزة

وشهدت الجلسة العامة في مجلس النواب، اليوم الأحد، الاستجابة لمقترح النائبة أميرة أبوشقة، التي طالبت فيه بإضافة مصادرة الأجهزة للمادة (36): يحظر تصوير أو تسجيل أو بث أو عرض أية وقائع من جلسات المحاكمة في الجرائم الإرهابية إلا بأذن من رئيس المحكمة المختصة، ويعاقب بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 300 ألف جنيه كل من خالف هذا الخطر.

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وأكدت النائبة الوفدية خلال مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2005 لقد تحفظت على قانون71 لسنة 2021 اثناء مناقشته فى الجلسة العامة فى دور الانعقاد السابق ومادام دخل حيز التطبيق لا يجوز التعقيب عليه كما طالبت بتغليظ العقوبة حال تكرار الواقعة وإضافة الاذن للنيابة العامة مشيرة الى أن القانونين متطابقين فالأولى تطبيق قانون العقوبات.

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وشددت على أن التعديلات تستهدف حماية الأمن القومي المصري، ولا بد من غطاء تشريعي يؤكد علي مزيد من الانضباط في قانون العقوبات.

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بقلم ياسمين فواز

محررة مجلسي النواب والشيوخ حاليا سبق وعملت كمحررة بالقسم السياسي ومسئولة عن ملف الأحزاب بجريدة الدستور منذ 2010 ، بالاضافة إلى إعداد البرامج الاخبارية ومنها برنامج صباح الخير يا مصر لمدة عاميين بقطاع الأخبار بالتلفزيون المصري. عملت سكرتير تحرير بجريدة الدستور لمدة عاميين. ومحررة صفحة الموضة والمرأة بجريدة المال لأكثر من 3 سنوات . كما سبق وعملت كمحررة صحفية في عدد من الاصدرات الاسبوعية ومنها صوت الأمة و الحلوة وعين

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