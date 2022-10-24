مجلس النواب يوافق علي حذف عبارة «وزير شئون النقل» من نصوص تعديلات مشروع قانون النقل النهري

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ، علي مقترح النائبة اميره ابوشقه عضو مجلس النواب بحذف عبارة وزير شئون النقل الواردة في نص تعديلات قانون النقل النهري .
واضافت ابوشقه خلال كلمتها في الجلسة العامه بمجلس النواب اليوم الاثنين بان تعريف وزير شئون النقل معرف في صدر القانون وهو وزير النقل ولاحاجه لذكره في مواد القانون.
ورد المستشار حنفي جبالي بان التعديل وجيه واتفق معه .
من جانبه علق المستشار علاء فؤاد وزير الشئون النيابيه بأنه يتفق ويوافق علي مقترح النائبه اميرة ابوشقه بشأن حذف عبارة وزير شئون النقل الواردة في القانون .