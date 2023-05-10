مجلس النواب يوافق علي الحساب الختامي للسنة المالية 2022/2021

وافق مجلس النواب ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروعات قوانين بربط الحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية عن السنة المالية 2021 / 2022، وعددها 55 مشروعًا.

كما وافق مجلس النواب ، على مشروع قانون بربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي عن السنة المالية 2021 / 2022.

ووافق مجلس النواب ، على مشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل والجهات التابعة لها (الديوان العام – مصلحة الخبراء – مصلحة الطب الشرعي – مصلحة الشهر العقاري والتوثيق) عن السنة المالية 2021 / 2022.

وشهدت الجلسة الموافقة على مشروع قانون بربط حساب ختامي موازنة مجلس النواب عن السنة المالية 2021 / 2022.

من جانبه وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، الشكر للجنة الخطة والموازنة على التقرير وما جاء به من توصيات.

كما حرص رئيس مجلس النواب ، على توجيه الشكر للمعارضة على ما قدموه من ملاحظات جميعها تستهدف مصلحة الوطن.