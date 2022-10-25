مجلس النواب يوافق علي اتفاقيتين دوليتين لدعم «الاقتصاد الاخضر»

وافقت الجلسة العامة بمجلس النواب برئاسة المستشار احمد سعد الدين وكيل المجلس اليوم الثلاثاء ، على اتفاق المنحة المبسط بين جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة التعاون الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن مشروع تحويل نظم المناخ (TFSC) بمبلغ 1.5 مليون يورو، الموقع في القاهرة بتاريخ 28/3/2022، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 298 لسنة 2022، وسط ترحيب برلماني واسع بتوجه الدولة نحو الاقتصاد الأخضر ومشروعات الطاقة الخضراء .

وقال النائب حسام عوض الله رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب ، خلال استعراضه الاتفاقية بالجلسة العامة إنها تهدف لتمويل نظام المناخ لتمويل الاستثمارات والمشروعات الصديقة للبيئة ينفذ مع أكثر من دولة أفريقية ودول بأمريكا اللاتينية.

وذكر عوض الله، أن اتفاق المنحة هو اتفاق مبسط يقدم تسهيلات ائتمانية للمشروعات الصديقة للبيئة ومساعدات فنية لوزارة البيئة لتعزيز سياسات المناخ والدعم المؤسسي.

وأوضح رئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب ، أن الاتفاقية تتضمن تمويل لتهيئة المناخ لجذب استثمارات صديقة للبيئة، وأن البرنامج مهم لمصر فى مجال التعزيز والمراقبة، لتوضيح مدى نسبة الانبعاثات في كل القطاعات وإنشاء وحدات فى كل القطاعات لرصد كل الأنشطة ويشمل التخفيف والتكيف، ويتم تجميع هذه البيانات، داخل وزارة البيئة ويتم تحليلها.

ووفقًا للاتفاق، تتيح الوكالة الفرنسية للتنمية مباشرة إلى الحكومة المصرية التى تقبل تسهيل المنحة مبلغًا لا يتعدى 1.5 مليون یورو، بحيث يُستخدم مبلغ المنحة حصريًّا لتمويل النفقات المؤهلة المتفق عليها والمحددة بين الأطراف، وتُدار المنحة من خلال وزارة البيئة، ممثلة فى جهاز شؤون البيئة.

ويهدف البرنامج إلى دعم المؤسسات المالية المصرية فى تبنى استراتيجية وأدوات المناخ لإدراج تغير المناخ فى إجراءات تقييم القروض الحالية، وتوفير آلية مالية لدعم تعزيز وتمويل النمو الأخضر المستدام فى مختلف القطاعات، والاستفادة من التمويل العام والخاص، وتعزيز تطبيق الأدوات القائمة على السوق ودور المؤسسات المالية فى تمويل الاستثمارات الصديقة للبيئة/ المناخ، وتحسين القدرة التنافسية ونمو فرص الأعمال الأنظف فى المجال البيئى للحفاظ على العمليات التجارية وتنميتها وربطها بخلق فرص عمل.

ووافق المجلس على اتفاق القرض بين جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة التعاون الدولي وبنك التنمية الأفريقي بمبلغ 83 مليون يورو للمساهمة في برنامج دعم الكهرباء والنمو الأخضر – المرحلة الثانية، الموقع بتاريخ 20/4/2022، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 342 لسنة 2022.