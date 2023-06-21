مجلس النواب يوافق على 4 مشروعات بقوانين للتنقيب عن البترول

وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على 4 مشروعات قوانين باتفاقيات دولية للبحث والتنقيب عن البترول في عدد من المناطق.

من جانبه، طالب النائب عاطف المغاوري، عضو مجلس النواب ، بتقرير عن جميع التراخيص التي تم منحها لوزير البترول خلال الفصل التشريعي الثاني وانعكاسها على موقع مصر التننافسي ومدى إمكانية تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحروقات.

وأثار النائب أيضا ارتفاع أسعار المحروقات من وقت لآخر رغم الاكتشافات المتكررة.

وقال: “لو عملنا جدول زمني ومنحنى تصاعدي نجد أن الأسعار قد ارتفعت في الوقت الذي نسمع فيه عن ما يسمى دعم الطاقة”.

ورفض عضو مجلس النواب، ربط أسعار المحروقات بالأسعار العالمي، قائلا: “لو هتحاسبني على السعر العالمي يبقى تحسب الدخل أيضا بالسعر العالمي”.

ووافق مجلس النواب على مشروع القانون المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة ترايدنت بتروليوم كومباني لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 204 لسنة 2017 للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية شرق عش الملاحة البحرية (منطقة مجاويش البحرية) بخليج السويس.

كما وافق المجلس على مشروع القانون المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية شرق الزيت البحرية بخليج السويس.

كما وافق المجلس على مشروع القانون المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية أشرفي بخليج السويس.

كما وافق مجلس النواب، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية رأس العش بخليج السويس.