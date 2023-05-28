مجلس النواب يوافق على موازنة ديوان عام وزارة النقل 2023 / 2024

وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد على مشروع قانون ربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن العام المالي 2023- 2024 فيما يخص موازنة ديوان عام وزارة النقل.

جاء ذلك بحضور ممثلي وزارة النقل وبحضور ممثلي وزارةالمالية وممثلي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

واستعرض اللواء محمد السيسي رئيس ديوان عام وزارة النقل والمواصلات، الخطوط العريضة لموازنة ديوان عام وزارة النقل، وبلغ إجمالي تقديرات موازنة الديوان 23/ 24 نحو 673 مليونا و655 ألف جنيه بزيادة عن العام الحالي 22/ 23 ، والتي بلغت 629 مليونا و509 آلاف جنيه

وأشار اللواء محمد السيسي إلى أن المستهدف أن يقوم ديوان عام وزارة النقل بتنفيذ (4) مشروعات رئيسية بيانها كالتالي: –

1-مركز إدارة الأزمات احتياجات النقل إلى العاصمة الإدارية الجديدة

2-وحدة سلامة النقل بالسكة الحديدة المنشأة حديثاً.

3-بروتوكول التعاون مع وزارة الاتصالات والمرحلة الثانية من المنظومة الجغرافية.

4-تطوير محطات السكك الحديدة “المرحلة الأولى” مبادرة حياه كريمة.