مجلس النواب يوافق على منحتين لتمويل مشروع «مترو الإسكندرية - أبوقير» وربط السكك الحديدية بين مصر والسودان

وافق مجلس النواب ، خلال جلسته العامة اليوم الاثنين برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية، والخطة والموازنة، عن:

أ‌. قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 226 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق منحة التعاون الفني المقدمة من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لتمويل مشروع مترو الإسكندرية / أبوقير بمبلغ 600 ألف يورو المُوقع بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بتاريخ 19 / 4 / 2022.

ب‌. قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 227 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق منحة بين جمهورية مصر العربية مُمثلة في وزارة التعاون الدولي والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية بمبلغ 750 ألف دينار كويتي للإسهام في إعداد دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية والبيئية لمشروع ربط السكك الحديدية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان، الموقع في جدة بتاريخ 7/4/2022.

من جانبه ،أكد النائب سامح السايح، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ، أهمية مشروع مترو الإسكندرية أبوقير، مشيرا إلى أنه سيعمل على حل العديد من المشكلات وفي مقدمتها أزمات المرور.

وقال النائب: الإسكندرية في أشد الحاجة إلى المترو، لاسيما في ظل وجود العديد من المدارس، مؤكدا أن وجود المترو سيعمل طفرة في المحافظة.

ووجه عضو مجلس النواب، التحية للقيادة السياسية ووزير النقل، على اهتمامهم بمحافظة الإسكندرية ووضعها ضمن خريطة التنمية، لاسيما في قطاع النقل والمواصلات.



و أكد النائب وحيد قرقر وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ، أهمية الاتفاقان المعروضان على المجلس بشأن منحة التعاون الفني المقدمة من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لتمويل مشروع مترو الإسكندرية / أبوقير بمبلغ 600 ألف يورو، وبشأن الموافقة على اتفاق منحة بين جمهورية مصر العربية مُمثلة في وزارة التعاون الدولي والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية بمبلغ 750 ألف دينار كويتي للإسهام في إعداد دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية والبيئية لمشروع ربط السكك الحديدية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان.

وفال قرقر، أن لجنة النقل بالبرلمان دائما تحرص كل الحرص خلال مناقشتها لمثل هذه الاتفاقيات، على منحها الوقت والمجهود اللازم، حتى يتم خروجها واقرارها دون تحمل الأجيال القادمة أعباء مالية، وأن يكون هدفها تحقيق الخير على أرض مصر فى ظل الجمهورية الجديدة.



وثمن وكيل لجنة النقل بمجلس النواب ، فى كلمته، افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى، القطار الكهربائى ومحطة عدلى منصور، ومحطة بدر، أمس، مشيرا إلى أن ذلك يعد نقلة كبيرة تنقلنا للجمهورية الجديدة، لاسيما و أنها محطة تبادلية الأولى من نوعها على مستوى الشرق الأوسط، وتتضمن سبع وسائل مواصلات تبادلية

وبشأن اتفاقية مترو الإسكندرية ابوقير، أوضح أنه يستهدف توفير وسيلة مواصلات جديدة وصديقة للبيئة بالاسكندرية، تخفف من الزحام من الأعباء المادية علي أهالى الإسكندرية.

وثمن قرقر، اتفاق منحة دراسة مشروع ربط السكك الحديدية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان، مشيرا إلى أنها تساعد فى زيادة حركة التبادل التجارى والتعاون بين مصر والسودان.

و أعلنت الدكتورة رشا أبو شقرة، امين سر لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقتها علي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 227 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق منحة بين جمهورية مصر العربية مُمثلة في وزارة التعاون الدولي والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية بمبلغ 750 ألف دينار كويتي للإسهام في إعداد دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية والبيئية لمشروع ربط السكك الحديدية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان، الموقع في جدة بتاريخ 7/4/2022.

وقالت النائبة، أن الاتفاق يعزز من التنمية المستدامة بين البلدين، ويعكس حرص الدولة المصرية علي تدعيم العلاقات بين القاهرة والخرطوم بكل السبل.

وأكدت أمين سر لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب ، أن أولى خطوات تعزيز الاتصال مع أفريقيا تبدأ من البنية التحتية وتمثل السودان حالة خاصة جداً بالنسبة لمصر لأنها تدخل فى أهم دوائر الاهتمام هى الدائرة العربية والافريقية .

واضافت:” دائما نقول نحن شعب واحد يعيش فى بلدين تربطهم روابط تاريخية وثقافية عريق كما تمثل العمق الاستراتيجى وركيزة من ركائز الامن القومى لمصر، وتحرص مصر على توطيد العلاقات فى كافة المجالات الامنية والمائية والعلمية والبيئية.

ويعتبر خط السكك الحديدية مع السودان أحد الانجازات الهامة لتوطيد العلاقة بين البلدين وفتح آفاق جديد للتجارة والاستثمار مما سوف يجعله اكبر المشروعات الاستراتيجية بين البلدين حيث أنه يمكن الاستفادة من هذا الخط ومده مستقبلا ليربط بين كافه الاراضى السودانية لتعظيم الاستفادة القصوى داخل جمهورية السودان “.

واختتمت:” الإتفاقية تعزز التنمية المستدامة ويدعم اجندة 2063″.