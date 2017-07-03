مجلس النواب يوافق على منحة كويتية لتمويل المحاصيل الزيتية

اتفاقيتان مع الوكالة الفرنسية للتنمية لدعم الرعاية الصحية الأولية المال - خاص: وافق مجلس النواب، الاثنين، على قرار رئيس الجمهورية رقم 239 لسنة 2017 بالموافقة على الاتفاق الموقع بين حكومة جمهورية مصر العربية، ممثلة فى الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والصندوق الكويتى للتنمية ال

اتفاقيتان مع الوكالة الفرنسية للتنمية لدعم الرعاية الصحية الأولية

المال – خاص:

وافق مجلس النواب، الاثنين، على قرار رئيس الجمهورية رقم 239 لسنة 2017 بالموافقة على الاتفاق الموقع بين حكومة جمهورية مصر العربية، ممثلة فى الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والصندوق الكويتى للتنمية الإقتصادية العربية بشأن تقديم الصندوق منحة بمبلغ 100 ألف دينار كويتى لتمويل المشروع النموذجى تكنولوجيا الزراعة العضوية والحيوية للمحاصيل الزيتية بمحافظة شمال سيناء.

ووافق المجلس، على قرارى رئيس الجمهورية رقم 216 و 217 لسنة 2017 بشأن الموافقة على اتفاقى تمويل ومنحة بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن مشروع دعم الرعاية الصحية الأولية، والموقع في القاهرة بتاريخ 27 مارس 2017 بين الدكتورة سحر نصر والوكالة الفرنسية للتنمية.

وجاءت موافقة المجلس على القرارين عقب مناقشة تقريرين عرضتهما في هذا الشأن اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الصحية ومكتبي لجنتي الشؤون الاقتصادية والعلاقات الخارجية.