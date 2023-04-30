مجلس النواب يوافق على مشروع قانون جديد يحظر حيازة الحيوانات الخطرة

وافق مجلس النواب على مشروع القانون المقدم من النائب أحمد السجيني (وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) يهدف إلى تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب ومعالجة الظواهر السلبية والحوادث التي شهدها الشارع المصري مؤخراً من تعرض المواطنين للعقر من بعض الحيوانات الخطرة والكلاب.

ووفقا لمشروع القانون فإنه يحظر حيازة الحيوانات والكلاب الخطرة الخطرة كأصل عام، كما وضع المشروع تنظيم لحيازة الكلاب غير الخطرة وإيجاد الحلول المناسبة للتعامل مع الحيوانات الضالة والمتروكة، وكذلك وضع إطار لحمايتها ورعايتها صحياً وغذائياً بما يحقق الحفاظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين وبما يتفق مع معايير وتوصيات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية وغيرها من المنظمات الدولية المتخصصة.

واستلزم المشروع الحصول على ترخيص من الهيئة العامة للخدمات البيطرية لحيازة الكلاب وفقا للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، على أن يلتزم المخاطبين بهذا القانون بتوفيق أوضاعهم طبقا لأحكامه خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية.



كما اشترط المشروع أثناء التنزه واصطحاب الكلاب المرخصة غير الخطرة ضرورة تكميمها وتقييدها بقلادة مناسبة بما يضمن السيطرة عليها.



وحددت الجداول المرفقة بمشروع القانون أنواعا معينة من الكلاب المرخصة غير الخطرة لا يجوز أن تقل سن مصطحبها عن ثمانية عشرة عاما.



ولضمان سلامة المواطنين في التجمعات السكنية والقرى السياحية، فرض المشروع على اتحادات شاغلي العقارات المبنية والتجمعات السكنية المتكاملة والمنشآت الفندقية التزاما بعدم السماح بدخول أو اصطحاب الحيوانات الخطرة أو الكلاب غير المرخص بحيازتها لتلك الأماكن.

كما فرض المشروع عقوبات رادعة على مخالفة أحكامه تتدرج بحسب جسامة المخالفة، كما أجاز التصالح في بعض الجرائم التي لم ينتج عنها حالات وفاة أو إصابة أو أضرار بالممتلكات.