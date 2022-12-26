مجلس النواب يوافق على مشروع قانون العمل مبدئيا

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ، خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، على مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، من حيث المبدأ.



ويشارك وزير القوى العاملة ، حسن شحاتة في الاجتماع المنعقد الآن.



وأوضح عبد الفضيل أن هذا الاجتماع الأول لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة ، وكانت اللجنة قد عقدت جلسات استماع وتلقت آراء ومقترحات من المعنيين بمشروع القانون، من ممثلي العمال وأصحاب الأعمال.



وأكد عبد الفضيل أن ما تنتهي إليه اللجنة سيعرض في تقرير نهائي يعرض على الجلسة العامة للبت فيه.

يشار إلى أن مجلس الشيوخ سبق أن انتهى في دور الانعقاد الماضي من مناقشة مشروع قانون العمل وأعد تقريره وأرسله لمجلس النواب ، وأحاله رئيس المجلس المستشار الدكتور حنفي جبالي للجنة القوى العاملة لدراسته وبدء مناقشة مشروع القانون.

