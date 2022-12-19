مجلس النواب يوافق على مجموع مواد مشروع تعديلات قانون هيئة قناة السويس

وافق مجلس النواب ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مجموع مواد مشروع قانون إنشاء هيئة قناة السويس، على أن يتم التصويت نهائيا في جلسة لاحقة.

ورفع المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب الجلسة العامة، اليوم الإثنين لتعود للانعقاد غدا، في جلسة مواجهة مع وزير الزراعة، السيد القصير.

يشار إلى أن تعديلات قانون هيئة قناة السويس تستهدف زيادة قدرة الهيئة على المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفق هيئة قناة السويس وتطويره من خلال الاستغلال الأمثل لأمواله وفقًا لأفضل المعايير والقواعد الدولية لتعظيم قيمتها.

بالإضافة إلى المساعدة على تمكين هيئة قناة السويس من مجابهة الأزمات والحالات الطارئة التي تحدث نتيجة أية ظروف استثنائية أو قوة قاهرة أو سوء في الأحوال الاقتصادية.

كما يسعي مشروع القانون لتمكين هيئة قناة السويس من القيام بجميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، بما فى ذلك مساهمة الصندوق بمفرده أو مع الغير في تأسيس الشركات، أو في زيادة رءوس أموالها، والاستثمار فى الأوراق المالية.

من جانبه ، قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس: الهيئة حققت طفرات في 2022 بعبور 23 ألف سفينة، بإجمالي حمولة وصلت لمليار و420 مليون طن، مؤكدا تحقيق دخل قيمته 7 مليارات و932 مليون دولار.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن تصل لـ8 مليارات دولارات مع نهاية السنة المالية 2022/2023.

وأوضح أن فلسفة إنشاء صندوق هيئة قناة السويس، الهدف منه تحقيق الاستدامة للقناة، ومجابهة أي طورائ لاسيما في ظل الأزمات الراهنة.