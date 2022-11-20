مجلس النواب يوافق على مجموع مواد تعديلات قانون إعادة تنظيم الأزهر

وافقت الجلسة العامة لمجلس النواب ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، علي مجموع مواد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها.

و تستهدف التعديلات ضبط الدرجات العلمية المتمثلة في حاجة قطاع المعاهد الأزهرية لتعيين المدرسين بها ، وذلك بما يتواكب مع التغييرات التشريعية التي سبق أن أقرها قانون الخدمة المدنية الصادر في 2016.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم الاحد .

واستعرض الدكتور علي جمعة، تقرير تعديل قانون إعادة تنظيم الأزهر، قائلا: مشروع القانون ملبيًا لتطلعات قطاع المعاهد الأزهرية، فقد أورد مشروع القانون المعروض تعديلات تتعلق بشروط التعيين، وأخرى تتعلق بآلية التعيين بوظيفة (معلم مساعد)، بما يتواكب مع التغييرات التشريعية التي سبق أن أقرها قانون الخدمة المدنية الصادر بقانون رقم81 لسنة 2016، بحيث تتسق هذه التعديلات الواردة بمشروع القانون مع المعمول به في وزارة التربية والتعليم بعد تعديل بعض أحكام قانون التعليم التي صدرت بها القانون رقم (16) لسنة 2019.

وأشار إلى أن مشروع القانون المعروض قد راعى الاعتبارات التشريعية الجديدة، كما راعى الاعتبارات العلمية المتمثلة في حاجة قطاع المعاهد الأزهرية إلى ضبط آليات تعيين المدرسين بها.

من جانبه ، أعلن النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب الموافقة على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 ، بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها في ضوء شروط التعيين في وظائف المعلمين بالأزهر الشريف وآلية التعيين بوظيفة معلم مساعد.



وقال وكيل مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، ” تحية و التقدير لرجال الازهر الشريف ، التعليم الأزهري منارة و يمثل ثروة علمية ، خاصة في ظل ما نشهده من الربط بين العلوم العملية و العلمية و الشريعة الإسلامية ، مضيفا ” الأزهر منارة تعبر عن الإسلام الوسطي ” .



وأوضح وكيل النواب خلال الجلسة العامة ” يتعلم في الأزهر طلاب عدد كبير من الدول ، و نستقبل ما يقرب من 40 الف طالب ، و هذا يعكس المكانة و الرسالة العلمية للأزهر الشريف وسط العالم فهو يعبر عن الاسلام الوسطي .

وأضاف وكيل البرلمان ” الازهر الشريف يعبر عن منارة علمية هامة تشكل شكل أحد عناصر القوة الناعمة على مستوى العالم و هذا يفيدنا في العلاقات السياسية و الاقتصادية على مستوى العالم .



وتابع وكيل مجلس النواب: الأزهر الشريف هو القوة الناعمة لمصر التي يجب أن نسوقها للاستفادة منها أقصى استفادة لصالح الدولة المصرية ، وقال أنه في العام الدراسي 2014/2015، شهد تحويل 88 ألف طالب من التعليم الأزهري إلى التعليم العام، مقابل 6 آلاف من التعليم العام إلى التعليم الأزهري.



وأوضح ابو العينين، أنه في العام الدراسي 2022/2023، شهدت تحويل 60 ألف طالب من التعليم العام إلى التعليم الأزهري، مقابل 6 من التعليم الأزهري للعام، قائلا: هذا له دلالة بأن هناك ثروة علمية في الأزهر الذي يمثل منارة كبيرة في العلوم العلمية والدينية.



وأشار النائب محمد أبو العينين، إلى أن المغتربين من 100 دولة في الأزهر الشريف 40 ألف، وهي ثروة كبيرة يجب الاستفادة منها، قائلا: نحن نسوق علم وشريعة ونضع مكانة عظيمة لمصر في مشر الإسلام الوسطي.