مجلس النواب يوافق على طلب محافظة مطروح لإنشاء مركزي قسطرة قلب متطور وأورام

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب على الطلب المقدم من محافظة مطروح لإنشاء مركز قسطرة قلب متطور ومركز أورام بمرسي مطروح ومخاطبة وزارة الصحة لإدراجهما في الخطة الاستثمارية للعام المالي القادم ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ .

جاء ذلك خلال عرض مطلب محافظة مطروح على لجنة الاقتراحات والشكاوى برئاسة النائب محمد حمدى دسوقى، وكيل اللجنة، وبحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام للمحافظة والنائب جمال الشورى عضو مجلس النواب والدكتور أحمد البلتاجي وكيل وزارة الصحة بمطروح ، وحاجة مطروح لإنشاء مركز قسطرة للقلب جديد ، خاصة مع الزيادة الكبيرة في اعداد حالات القسطرة ، وكذلك لإنشاء مركز لعلاج الاورام بمطروح للتيسير على أهالي المحافظة والتخفيف خاصة عن مرضى الاورام وذويهم من معاناة السفر للعلاج خارج المحافظة.

ويأتي ذلك أستمرارا لجهود محافظة مطروح المبذولة للارتقاء بمنظومة الصحة والخدمات الطبية المقدمة لأهالي مطروح .

وأوضح الدكتور أحمد البلتاجى وكيل وزارة الصحة بمطروح أنه تم إجراء ٨٥٠ حالة قسطرة قلب خلال الـ ٦ شهور الأخيرة منها ٦٥٠ قسطرة علاجية و٢٠٠ قسطرة تشخيصية كما تم إجراء ٧٠ عملية قلب مفتوح، دون حالة وفاة واحدة بفضل الله، كما تم عمل قسطرة علاجية لعدد ٥ أطفال لديهم عيوب خلقية في القلب وكذلك إجراء ٥ حالات تنظيم ضربات القلب،

وأضاف أنه مع استقبال مركز قسطرة القلب بمطروح لحالات من جميع أنحاء مصر للقضاء على قوائم الانتظار وكان من الصعب تطوير المركز الحالى وزيادة سعته كجزء من مستشفى مطروح العام الا انه كان من الضرورة الملحة تشييد مركز جديد للقلب والقسطرة بمنطقة علم الروم ووضعها في الخطة الاستثمارية القادمة ، خاصة وأن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح قد صدق على تخصيص قطعة الأرض اللازمة لبناء المركز وكذلك قطعة أرض لإنشاء مركز علاج الاورام.