مجلس النواب يوافق على تقرير لجنة الخطة بشأن الحساب الختامي للعام المالي 2020 / 2021

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن الحساب الختامي العام للموازنة العامة عن العام المالي 2020/ 2021.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة في مجلس النواب اليوم الثلاثاء، أثناء نظر تقرير لجنة الخطة والموازنة، إذ تم إحالة كل التوصيات الواردة في تقرير لجنة الخطة والموازنة إلى الحكومة لاتخاذ اللازم بشأن ما ورد فيها من توصيات.

وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية: ملتزمون بكافة التوصيات الصادرة من مجلس النواب ، ولجنة الخطة والموازنة، والجهاز المركزي للمحاسبات، بشأن الحسابات الختامية لموازنة الدولة.

وتابع: غير صحيح تجاهل الوزارة للملاحظات التي يبديها الجهاز المركزي للمحاسابات، مشيرا إلى أن هناك حوارات تتم في شأن الملاحظات.

وأشار وزير المالية إلى أن الحكومة تسعي جديا لفض التشابكات بين كافة الجهات المعنية، فضلا عن الالتزام بعمليات الدمج الوحدات الموازنية.

وأكد أن الحساب الختامي المقبل، سيكون هناك دمج أكثر، قائلا: نعد المجلس بمراعاة ذلك في الفترة المقبلة.

وأشار إلى أنه على الرغم من وجود هيئات خاسرة وتكلف الدولة، إلا أنه هناك هيئات أخرى تدفع للدولة مثل هيئة قناة السويس.