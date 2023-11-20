مجلس النواب يوافق على تعديل اتفاقية توريد 1300 عربة سكة حديد من طرازات مختلفة

وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الإثنين، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات، ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية، والخطة والموازنة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 340 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية التسهيلات الائتمانية بين حكومة جمهورية مصر العربية وشركة تي إم إتش إنترناشيونال إل إل سي لتوريد عدد (1300) عربة سكة حديد طرازات مختلفة، والموقعة بتاريخ 18مايو 2023.

واستعرض النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب أمام الجلسة العامة اليوم الإثنين برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي تقرير اللجنة المشتركة، مؤكدا أن الاتفاقية المعروضة لا تعبر عن اتفاق قرض جديد ، بل إنها جاءت ضمن بعض الإجراءات اللازمة لتوفيق أوضاع استجدت جراء الحرب الروسية الأوكرانية، كانت ستعرقل استمرار تنفيذ مشروع توريد عدد 1300عربة قطار سكك حديد جديدة من طرازات مختلفة سبق أن ابرمت الهيئة عقد توريدهم منذ عام 2019، وتم تنفيذه بالفعل حتى وصل ما تم توريده من عربات إلى 650 عربة حتى الآن.

ووافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكاتب لجان العلاقات الخارجية، والشئون الاقتصادية، والخطة والموازنة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 325 لسنة 2023 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان بشأن القرض المقدم من خلال وكالة اليابان للتعاون الدولى (جايكا) بمبلغ 100 مليار ين ياباني، لتنفيذ مشروع المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة الكبرى الشريحة الثالثة.