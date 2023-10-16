مجلس النواب يوافق على تعديلات قانون المستوردين نهائيًا

وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي نهائيًا على تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، والذي يهدف إلى جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة للبلاد.

وتضمنت التعديلات المقترحة لمشروع القانون السماح باستثناء شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم أو شركات المسئولية المحدودة أو شركات الأشخاص الذي تزيد النسبة المملوكة للأجانب عن 49%، بالتسجيل بسجل المستوردين لمدد إجمالية لا تزيد عن عشرة سنوات مع جواز تجديدها لمدة واحدة فقط لا تجاوز عشر سنوات بقرار من مجلس الوزراء بعد العرض من الوزير المختص بالتجارة الخارجية، على أن يصدر الوزير المختص بالتجارة الخارجية الإجراءات والضوابط الحاكمة لقيد تلك الشركات بسجل المستوردين.

ووفقا للمذكرة الايضاحية للمشروع والتي اطلعت عليها “المال” فإن المشروع يمثل أهمية كبيرة بالنسبة للمستوردين سواء كانوا أشخاصا اعتبارية أو طبيعية.

كما يهدف إلى معالجة ما أفرزه الواقع العملي من الحاجة لتعديل بعض أحكام قانون المستوردين رقم 121 لسنة 1982 نظراً لما واجه المسئولين بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات من إشكاليات أثناء تطبيقه على أرض الواقع مما تطلب معه إدخال تعديل لقيد الشركات في سجل المستوردين بأن تكون أسهما أو حصصا الشركاء في الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم أو شركات المسئولية المحدودة أو شركات الأشخاص مملوكة بنسبة 51٪% على الأقل للمصريين وهو ما يعد معوقا لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة للبلاد.

وأشارت المذكرة الإيضاحية إلى أن ما سبق يأتي استجابة لما انتهى إليه الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثمار – بعد إعادة تشكيله – والذي انعقد برئاسة رئيس الجمهورية بتاريخ 2022/5/16، حيث قرر تعديل نص القانون رقم 7 لسنة 2017 للسماح بقيد المستثمر الأجنبي بسجل المستوردين حتى وإن لم يحمل الجنسية المصرية لمدة عشر سنوات)، وهو ما استلزم معه تعديل القانون لجذب الاستثمارات الأجنبية للبلاد.