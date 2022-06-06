مجلس النواب يوافق على اتفاقيتين لتحديث سكك حديد مصر

وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار حنفي جبالي، على تقرير لجنة النقل والمواصلات، بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم (160) لسنة 2022 بالموافقة على الترتيبات بين حكومتي مصر وكوريا بشأن قرض من صندوق التعاون للتنمية الاقتصادية لمشروع تحديث سكك حديد مصر الأقصر والسد العالي بقيمة لا تتجاوز ما يعادل 251 مليون و607 ألف دولار أمريكي، الموقعة في القاهرة بتاريخ 20/ 1/ 2022.

كما وافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية رقم (168) لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق القرض بين جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة التعاون الدولي وبنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 221 مليون يورو للمساهمة في تمويل مشروع تحديث خط السكة الحديد طنطا- المنصورة- دمياط، بطول 119 كليو متر الموقع بتاريخي 9/ 12/ 2021 و4/ 1/ 2022.

وجاء في تقرير لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أنه تم تدارس قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 160 لسنة 2022 وتعرفت على الشروط المالية للقرض، وطريقة سداده، وأهمية المشروع المستهدف ومكوناته، فقد حرصت اللجنة على أن تضمن تقريرها الأسس والدعائم التي بنت عليها قناعتها بالموافقة على القرار والتي تمثلت في الآتي :

الشروط ميسرة بالشكل الذي يمكن الهيئة القومية لسكك حديد مصر من الالتزام بسداد أقساط الدين وفوائده ، وأن التيسيرات التي تضمنتها اتفاقية القرض والتي تمثلت في طول مدة سداد الأقساط والتي بلغت نحو 40 سنة، و فترة سماح تصل إلى 10 سنوات، وسعر فائدة لا يتعدى خمسة عشر من مائة في المائة ( 0.15 % ) ، جعلت من هذا القرض قرضا حسنا يتعاظم فيه عنصر المنح.

وبشأن الاتفاقية الثانية أكد تقرير اللجنة، أنها تهدف إلى تحديث السكة الحديدية لخط طنطا – المنصورة – دمياط بطول 119 كيلو متراً ، بنطاق المشروع يشمل نطاق المشروع الآتى تحديث المسار المزدوج: طنطا – المنصورة بطول ( 54 كم ) ، مضاعفة المقاطع أحادي المسار المنصورة – دمياط ( 65 كم )، تحديث نظام الإشارات والاتصالات لخطوط السكك الحديدية طنطا – المنصورة – دمياط بالكامل ، شراء ماكينات صيانة السكك الحديدية لاستخدامها في شبكة السكك الحديدية المصرية ، بما في ذلك خط طنطا – المنصورة – دمياط.