مجلس النواب يوافق على اتفاقية مع كوريا لتحسين نظام المشتريات الحكومية

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 192 لسنة 2022 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا بشأن تقديم حكومة جمهورية كوريا إلى حكومة جمهورية مصر العربية منحة لا تتجاوز قيمتها 7 ملايين و900 ألف دولار أمريكى للمساهمة فى تنفيذ مشروع “تحسين نظام المشتريات الحكومية فى مصر”.

وتأتي الاتفاقيات فى إطار تطوير منظومة شراء المشتريات الحكومية فى مصر، والمبلغ المحدد والمدة تطوير المنظومة خمس سنوات، مما يعنى أنها بمثابة نقلة نوعية لنظام المشتريات الحكومية فى مصر.

من جانبه، قال النائب عبد المنعم أمام، رئيس حزب العدل، وأمين سر لجنة الخطة والموازنة، إن الاتفاقية جيدة للغاية، خاصة أن المشتريات الحكومية من الأبواب التى قد تشهد فساد، من ثم هذا الاتفاق يغلق الأبواب أمام هذه فكرة الفساد من خلال الرقمنة والمكينة.