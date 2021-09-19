مجلس النواب يواصل البرنامج التدريبي المتخصص للأعضاء

بدأت بمقر مجلس النواب اليوم الأحد فعاليات البرنامج التدريبى المتخصص لأعضاء المجلس .

وفي كلمته في افتتاح البرنامج التدريبي، نقل المستشار احمد مناع الامين العام لمجلس النواب، تحيات المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب للأعضاء، مؤكدا حرص رئيــس المجلس على تفعيل البرامج التدريبية المتخصصة للنواب في كل ما يهم العمل البرلماني، والشأن الدولي والإقليمي .

ويتضمن البرنامج التدريبي، عدداً من المحاضرات حول العلوم الاستراتيجية ومحددات الأمن القومى المصرى والعلاقات المصرية الدولية والإقليمية وقضايا السياسة الخارجية المصرية، كما يتضمن البرنامج أيضاً محاضرات خاصة بالبروتوكول والمراسم والدور الرقابى لمجلس النواب.

وتعقد فعاليات البرنامج التدريبى للأسبوع الثاني على التوالي بمقر مجلس النواب خلال الفترة من 19 – 23 سبتمبر 2021 ، وهو اعادة لنفس محتوى البرنامج التدريبي الذى عقد الأسبوع الماضى، وذلك لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من النواب للتفاعل والاستفادة من البرنامج التدريبى وموضوعاته المختلفة .

وينظم هذا البرنامج التدريبي معهد التدريب البرلمانى التابع للأمانة العامة لمجلس النواب، والذي انشأ وفقاً لنص المادة (418) من اللائحة الداخلية للمجلس بهدف المعاونة في تطوير العمل في المجلس وتدريب أعضائه والعاملين فيه والارتقاء بمهارتهم وترسيخ التقاليد والسوابق البرلمانية المصرية وتطويرها، ودعم أطر التعاون مع البرلمانات في الدول الأخرى وتبادل الخبرات البرلمانية معها .