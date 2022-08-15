مجلس النواب يواصل استقبال متدربي الدفعة الرابعة من البرنامج الرئاسي للقيادة

في إطار التعاون بين مجلس النواب ، والأكاديمية الوطنية للتدريب، استقبلت الأمانة العامة لمجلس النواب يومي الأحد والإثنين عدد من متدربي الدفعة الرابعة من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة التابع للأكاديمية الوطنية للتدريب.

ووفقا لبرنامج الزيارة تفقد متدربو البرنامج الرئاسي القاعة الرئيسية للمجلس والمتحف ، كما تفقدوا مكتبة المجلس وشاهدوا فيلماً تسجيلياً عن تاريخ الحياة البرلمانية الممتد لأكثر من 150 عاماً .

من جانبه، نقل الأمين العام لمجلس النواب المستشار أحمد مناع ، تحيات المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب لمتدربي البرنامج الرئاسي واعتزازه بدور الشباب في رفعة وبناء الوطن ، مشيراً إلى إشادة المستشار الدكتور رئيس مجلس النواب بحرص القيادة السياسية ومؤسسات الدولة الوطنية على تأهيل الشباب، والذي برهن عليه البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة .

وقدم المستشار أحمد مناع شرحاً مختصراً عن تطور الحياة النيابية والتعريف بمهام مجلس النواب وآليات عمله وفقاً لنصوص الدستور، واللائحة الداخلية للمجلس.

واشاد بدور الأكاديمية الوطنية للتدريب في الإعداد بشكل علمي مدروس لجيل قادر على تولي المناصب القيادية والمشاركة في إرساء قواعد الجمهورية الجديدة.

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كما أشاد المستشار مناع باهتمام القيادة السياسية بتأهيل الكوادر الشبابية ، مشيراً إلى أن مجلس النواب يُعد ترجمة حقيقية لتمكين الشباب، والذي أصبح واقعاً ملموساً .

وأعرب الأمين العام لمجلس النواب عن تمنياته لشباب المتدربين من البرنامج الرئاسي للقيادة بتقلد المناصب القيادية، قائلاً : ” من يعمل ويجتهد سيجد مكانه في الجمهورية الجديدة ” .

كما وقف الحضور دقيقة حداداً على أرواح ضحايا حريق كنيسة أبوسيفين بالجيزة ، وتوجه المستشار أحمد مناع بخالص التعازي إلى أسر الضحايا الأبرياء والشعب المصري، داعياً المولى عز وجل أن ينعم بالشفاء العاجل على المصابين .

جدير بالذكر أن مجلس النواب كان قد استقبل خلال الفترة الماضية عدداً من متدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة ، وذلك في إطار حرص مؤسسات الدولة على دعم تأهيل الشباب وصقل خبراتهم لتولي المسئولية .