مجلس النواب يهنئ الرئيس السيسي بالعام الهجري الجديد

بعث المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1444هـ، أعاده الله على الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات.

جاء في نص برقية تهنئة رئيس مجلس النواب للرئيس السيسي:

“يشرفني أن أتقدم إليكم -فخامة الرئيس- باسمى واسم نواب شعب مصر العظيم بخالص التهنئة القلبية وأزكاها بمناسبة العام الهجري الجديد، الذي يذكرنا بهجرة نبي الرحمة والإنسانية والسلام، محمد صلى الله عليه وسلم، إلى يثرب بعد أن أعد لإيذائه كفار قريش، لكن الله سبحانه وتعالى قد أغشاهم وصرف أبصارهم عنه”.

وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب إنها لذكرى متجددة لبزوغ فجر جديد، عبرت به الإنسانية من الضلال إلى الهدى، وترسخ في نفوسنا وفي قلوبنا أسمى معاني الوفاء والصبر على تحمل البلاء.

وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي: “إننا مدعوون اليوم لاستلهام الدروس والمعاني الإنسانية العظيمة التي جسدتها الهجرة النبوية الشريفة من حب الأوطان والتضحية من أجلها وصدق النية وإتقان العمل وهو ما عملتم وتعملون من أجله -يا فخامة الرئيس- فلقد واجهتم الواقع بكل صدق، فلم تلجأوا لحلول جزئية تمتص الموقف وتداوى خطأ اللحظة، لكن بشجاعة قلب، قلتم إن الموقف صعب يحتاج إلى سواعد الأمة كى يصبح فى متناول أيدينا كل الغد”، وتابع رئيس مجلس النواب: نقول لكم “باسم الله وباسم الشعب” نحن معكم نُعلى الجهد ونُعلى الفكر، ونُعلى الكلمة فامض راضياً –يا فخامة الرئيس- بما قدمت لمصر، تريدون وجه الله والوطن.”

واختتم المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب برقيته، بالدعاء: “حفظكم الله ودفع عنكم كل مكروه، وكلل جهودكم بالتوفيق والسداد”.