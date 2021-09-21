مجلس النواب ينكس العلم حدادا على وفاة المشير طنطاوي

نكس مجلس النواب العلم من أعلى مقر المجلس – اليوم الثلاثاء- حدادًا على وفاة المشير محمد حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربى الأسبق، جاء عملاً بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بإعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لمدة ثلاثة أيام اعتبارًا من اليوم الثلاثاء الموافق 21 سبتمبر 2021 وحتى الخميس.

ونعى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب وباسم أعضاء المجلس، ببالغ الحزن والأسى إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وشعب مصر العظيم، وفاة المغفور له بإذن الله المشير محمد حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربى الأسبق، الذى شارك في مسئولية إدارة البلاد خلال حقبة من الزمن بما حوته من أحداث فارقة في تاريخها هي الأخطر أثرا والقاسية بمسئولياتها الجسام، حفلت بالأهوال والأنواء، واستطاع بحكمته وبصيرته الصائبة أن يصل بمصر إلى مرفأ الأمن والأمان.

أمين عام مجلس النواب ينعى المشير محمد حسين طنطاوي

كما نعى المستشار أحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب ، ببالغ الحزن والآسى المشير محمد حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربى “الأسبق”، الذى وفاته المنية صباح اليوم.

وأكد أن المشير طنطاوى صاحب مسيرة مشرفة بذل فيها الكثير من أجل رفعة الوطن وتحمل المسئولية في فترة من أدق فترات تاريخ وطننا الغالى من أجل الحفاظ على أمنه واستقراره.

وتقدم أمين عام مجلس النواب بخالص العزاء للمؤسسة العسكرية، وشعب مصر، وأسرة المشير الراحل، داعيا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد برحمته وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.