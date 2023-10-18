مجلس النواب ينكس أعلامه حدادا علي ضحايا فلسطين.. ويعقد جلسة طارئة غدا

يعقد مجلس النواب ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي جلسة طارئة غدا الخميس لنظر تداعيات الأوضاع فى الأراضى الفلسطينية المحتلة.

مجلس النواب ينكس أعلامه حدادا على ضحايا فلسطين

في سياق متصل ، نكس مجلس النواب أعلامه من أعلى مقر المجلس اليوم الأربعاء حداداً على أرواح الضحايا الأبرياء لجريمة قصف المستشفى الأهلي المعمداني بقطاع غزة، وعلى جميع الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق ، عملاً بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لمدة ثلاثة أيام اعتباراً من اليوم وحتى بعد غد .

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن حالة الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لمدة ثلاثة أيام، حدادا على أرواح الضحايا الأبرياء لجريمة قصف المستشفى الأهلي المعمداني بقطاع غزة، وعلى جميع الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق .