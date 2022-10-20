مجلس النواب ينعى النائبة ابتسام أبو رحاب

نعى مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، المغفور لها بإذن الله النائبة ابتسام إبراهيم أبو رحاب محمد “عن محافظة الوادي الجديد” عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، التي وافتها المنية اليوم الخميس.

وأصدر مجلس النواب بيانا ينعى فيه النائبة الراحلة جاء نصه كالتالي:

بسم الله الرحمن الرحيم

إنا لله وإنا إليه راجعون

ببالغ الحزن والأسى؛ ينعى مجلس النواب المصري برئاسة المستشار دكتور حنفي جبالي؛ النائبة ابتسام أبو رحاب عضو مجلس النواب، والتي انتقلت إلى جوار ربها اليوم الخميس 20 أكتوبر، بعد رحلة طويلة من البذل والعطاء، قدمت فيها العديد والعديد لبلدها.

رحم الله الفقيدة، وأسكنها فسيح جناته، وإنا لله وإنا إليه راجعون.