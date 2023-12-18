مجلس النواب يناقش مشروعات قوانين للبترول وتأسيس نقابة التكنولوجيين

يعاود مجلس النواب عقد جلساته العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، غدًا الثلاثاء، لمناقشة عدد من الاتفاقيات الدولية ومشروعات القوانين المهمة، أبرزها فى قطاعات البترول والتعليم العالى والفنى.

‏‎ووفقا لجدول أعمال المجلس، الذى اطلعت عليه «المال»، فإنه من المقرر مناقشة مشروع قانون يتيح إتمام الاتفاقية بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة «لوك أويل أوفرسيز إيجيبت ليمتد» للبحث عن الخام وتنميته واستغلاله فى منطقة «عش الملاحة» بالصحراء الشرقية، وضخ المزيد من الاستثمارات لزيادة معدلات الإنتاج.

‏‎وبموجب مشروع القانون تلتزم «ﻟﻮك أوﻳﻞ» ﺑﺴﺪاد ﻣﻨﺤﺔ ﺗﻮقيع ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﺮدة ﺑﻘﻴﻤﺔ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ إﻧﻔﺎق ﺣﺪ أدﻧﻰ ﻟﻼﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ 8 ﻣﻼﻳﻴﻦ دولار أﺧﺮى ﻟﺤﻔﺮ 5 آﺑﺎر، مع منحها 5 ﺳﻨﻮات ﺗﻨﺘﻬﻰ ﻓﻰ 10 دﻳﺴﻤﺒﺮ 2027 ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑالعمليات.

‏‎وﺗﻠﺘﺰم اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺧﻼل ﻋﺎﻣﻴﻦ ﻣـﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺳﺮﻳﺎن اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺑﺤﻔﺮ 3 آﺑﺎر ﺗﻨﻤﻮﻳﺔ وإﻋـﺎدة ﻣﺴﺎر اثنتين أخريين ﺑﻘﻴﻤﺔ إجمالية 8 ﻣﻼﻳﻴﻦ دوﻻر.

ومن المنتظر أن تشهد الجلسة العامة مناقشة تقرير اللجنة المختصة، والتى أوصت بالموافقة على الاتفاقية، لدورها فى زيادة اقتسام حصة هيئة البترول، والحصول على منح غير مستردة، وتحقيق التوازن فى التعاقد.

كما سيناقش مجلس النواب تقرير لجان مشتركة بشأن مشروع قانون لإنشاء نقابة التكنولوجيين، والذى يهدف إلى إكمال منظومة التطور التقنى لملاحقة الثورة العلمية العالمية، وتوفير العمالة المدربة، وتعزيز القدرة التنافسية للصناعات المصرية.

ومن المقرر أيضا أن يناقش المجلس مقترحا باستغلال الأماكن الشاغرة فى مدارس التعليم الفنى كحاضنات أعمال، بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات.

مقترح باستغلال الأماكن الشاغرة فى مدارس التعليم الفنى كحاضنات أعمال بالتنسيق مع «جهاز التنمية