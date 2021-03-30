مجلس النواب يناقش تقرير رفض بيان وزير الدولة للإعلام اليوم

يناقش البرلمان في جلسته العامة اليوم الثلاثاء ، تقرير لجنة الإعلام والثقافة والآثار، بشأن رفضها لما ورد ببيان وزير الدولة للإعلام، والذي ألقاه أمام المجلس عن موقف تنفيذ برنامج الحكومة في شأن الإعلام.

وكانت اللجنة قد قدمت تقريرها برفض البيان الذي تقدم به وزير الدولة لشئون الإعلام أمام البرلمان، و طلب الوزير تأجيل مناقشته إلا أن المجلس أدرجه في ملحق الغد.

وتضمن تقرير لجنة الإعلام في البرلمان وجود أخطاء مالية وإدارية ارتكبت توصي بمساءلة المسئول عنها.

كما أدانت اللجنة الجمع بين منصبى وزير الدولة للإعلام ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي والعضو المنتدب باعتباره يعد مخالفة.

وطالبت الحكومة الالتزام بتطبيق صحيح القانون في عدم الجمع بين المنصبين للوزير.

وذكر تقرير لجنة الإعلام في البرلمان أن وزير الدولة للإعلام حمل ميزانية الدولة 12 مليون جنيه تقريبا خلال 6 شهور، منها 8.5 مليون جنيه أصول ولم تحقق أهدافها.

ولفتت اللجنة، إلى أن هناك اصطداما نتج عنه انفصام بين وزير الدولة للإعلام والصحفيين والإعلاميين والمؤسسات الإعلامية بسبب تصريحاته التي استغلتها القنوات المعادية ذريعة لمهاجمة إعلام الدولة المصرية.

وأوصت اللجنة، بأن الدولة المصرية تحتاج إلى رؤية إستراتيجية شاملة للدفاع عن الكيان الوطني، وكان لابد من خطة محددة لتسوية ديون الهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام كان على الوزير وضعها.

وأشارت اللجنة إلى غياب التنسيق بين وزير الدولة للإعلام والهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام لتفعيل قطاع الإنتاج وعلاج مشكلة تفاوت الأجور.

وأكدت إعلام البرلمان علي غياب التنسيق بين وزير الدولة للإعلام والهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام لتطوير شبكات الإذاعات المحلية والقنوات الإقليمية.

وأوضح التقرير، أنه بالرغم من وجود وزير دولة للإعلام وجهاز معاون له، إلا أنه لم يجد حلا فى مواجهة قنوات معادية مثل الشرق ومكملين، مؤكدًا عدم وضع خطة لتوعية المواطن المصري بخطورة ما تبثه هذه القنوات، وأن هناك قصورا إعلاميا في إبراز إنجازات الدولة المصرية التي تحققت على أرض الواقع.

ولفتت اللجنة، إلى أن تصريح وزير الدولة للإعلام أن تفوق للإعلام الاإثيوبي على الإعلام المصري أثناء المفاوضات في أمريكا يعد تقصيرا يتعين مساءلة وزير الدول للإعلام سياسيا بسبب قصور الأداء فى الملف الإثيوبي.

وأشارت اللجنة إلى غياب دور وزير الدولة للإعلام فيما يتعلق باختراق العادات والتقاليد ومجابهة الفكر المتطرف ومكافحة المخدرات.

وأكدت اللجنة غياب دور وزير الدولة للإعلام فيما يتعلق بنشر الوعي الوطني ومواجهة الشائعات.

كما نوهت إلى التباطؤ في توفير تدريب مخطط للارتقاء بالمتحدثين الإعلاميين بالوزارات، وعددهم 35 متحدثا، وعدم قيام وزير الدولة للإعلام بدوره المأمول في تفعيل دور التليفزيون المصرى والرقابة على المحتوى الإعلامي.