مجلس النواب يناقش اليوم مشروع قانون منح المصريين بالخارج حق استيراد السيارات

قال مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن مجلس الوزراء وافق على قرار مجلس الوزراء مشروع قانون بشأن منح المصريين العاملين بالخارج إمكانية استيراد سيارات من الخارج بالعملة الدولارية.

وأضاف سالم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج الحكاية على فضائية ام بي سي مصر، أن تم احالة مشروع القانون للجنة الخطة والموازنة ولأهمية القانون تم عقد اجتماع عاجل للجنة أمس الاثنين.

وأشار سالم إلى أنه لم يكن مدرج في جدول الأعمال مناقشة القانون، وتم عقد الاجتماع بحضور وزارة الهجرة والمالية والبنك المركزي، وتم مناقشة المشروع وتم الموافقة عليه وأدرج بجدول الاعمال لمناقشته في جلسة اليوم الثلاثاء.