مجلس النواب يفوض مكتبه لتحديد 14 طلبا للمناقشة العامة

فوض مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسه العامة اليوم الأحد، مكتب المجلس بتحديد موعد مناقشة 14 طلبا للمناقشة العامة.
وجاءت هذه التقارير على النحو التالي
– العضو سكينة سلامة وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تفعيل البصمة الكربونية والمناخية.
– العضو عصام ياسين وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن الحد من الآثار السلبية الناجمة عن تغير المناخ في مجال الأمن الغذائي وندرة المياه.
– العضو مجدي ملك وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تسهيل إجراءات إصدار التراخيص الصناعية لتشجيع الصناعة.
– العضو ولاء عبد الفتاح وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن دعم مجال ريادة الأعمال والشركات الناشئة.
– العضو ميرفت عازر وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن دعم صناعة الثروة الحيوانية والداجنة.
– العضو حنان عبد المنعم عوض وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن توفير عوامل الحماية والسلامة لكافة المباني الحكومية وتسهيل حركة ذوي الاحتياجات الخاصة بالمباني الحكومية والشوارع.
– العضو حنان عبد المنعم عوض وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن التوسع في إنشاء المعاهد الصحية والتمريض والنظر في التوصيف الوظيفي لخريجي تلك المعاهد.
– العضو حنان عبد المنعم عوض وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن توزيع هيئة التمريض على المستشفيات.
– العضو محمود عصام موسى وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن الترويج للمنتج المصري في ضوء جهود دعم الصادرات.
– العضو هدى الطنباري وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن دعم السياحة الدينية والشاطئية بمدينة كفر الشيخ.
– العضو أحمد عثمان أحمد عثمان وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تحصيل ضريبة التركات على أموال القُصر.
– العضو منى عمرو عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن الحد من ارتفاع الأسعار.
– العضو منى عمر وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن الحد من الزيادة السكانية.
– العضو حنان عبد المنعم عوض وتسعة عشر عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تيسير إجراءات الإفراج الجمركي لأعلاف الثروة الحيوانية والداجنة.