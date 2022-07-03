مجلس النواب يفتتح جلسته ببيان عاجل حول غرق شباب في كفر الشيخ

تقدم النائب محمد الصمودي، عضو مجلس النواب ببيان عاجل بشأن غرق أحد الشباب في مصيف مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، مشيرا إلى أن الشاب تعرض للغرق منذ 5 أيام ولم تخرج الجثة حتى الآن.

وناشد خلال الجلسة العامة في مجلس النواب ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس الجمهورية وكافة الجهات المعنية بضرورة البحث عن الجثمان، لاسيما وأنه من المتوقع بعد مرور هذه الفترة أن تكون قد جرفت المياه الجثة إلى مكان أبعد.

من جهته علق المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، مؤكدا أن هذه المنطقة خطرة وممنوع السباحة فيها، قائلا: هي منطقة دوامات وتبعد عن الشاطئ بمسافة كبيرة.

وأشار إلى أن فرق الإنقاذ بدأت في البحث عن جثمان الفقيد منذ اليوم الأول، مؤكدا أن فرق الإنقاذ والقوات البحرية تقوم بتمشيط المنطقة بالكامل من أجل الوصول إلى مكان الجثمان.