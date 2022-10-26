مجلس النواب يفتتح جلسته العامة ببيان عاجل عن أزمة سقوط الأمطار

افتتح مجلس النواب جلسته العامة اليوم الاربعاء ،برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ببيان عاجل للحكومة بشأن ما شهدته مصر من أول اختبار لفصل الشتاء بسقوط الأمطار في عدد كبير من المناطق على مستوى الجمهورية.

وأكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال القاءه بيانه العاجل خلال الجلسة العامة اليوم لمجلس النواب ، أنه في مجلس النواب بالفصل التشريعي السابق، كانت هناك لجنة برلمانية تناولت أزمة الأمطار، وصدر عنها العديد من التوصيات، إلا أنه لم يتم التنفيذ على النحو المطلوب.

وأوضح عضو مجلس النواب ، إلى أن لجنتا الإدارة المحلية والإسكان، سبق وتناولت أزمة سقوط الأمطار وما يتبعها من إشكاليات.

وأكد أحمد السجيني، أنه صدر العديد من التوصيات وفقا للقدرات المتاحة في ضوء الزيادة السكانية والقدرات المتاحة من معدات لدى الوحدات المحلية على مستوى الجمهورية.

وأكد السجيني أن اللجان المعنية طالبت الحكومة بضرورة تنفيذ التوصيات حتى لا يحدث ما حدث بالأمس في العديد من الشوارع.