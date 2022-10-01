مجلس النواب يعلن خلو مقعد أحمد سمير بعد تعيينه وزيرا للصناعة

أعلن المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب ، خلو مقعد النائب أحمد سمير رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بعد اختياره وزيرا للصناعة بالتعديل الوزاري الأخير.

جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الثالث بمجلس النواب ، اليوم السبت حيث تنظم اللائحة الداخلية لمجلس النواب ضوابط خلو وشغل المقعد.

وتنص على: إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين بالنظام الفردى قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل أجرى انتخاب تكميلي، فإن كان الخلو لمكان أحد الأعضاء المنتخبين بنظام القوائم حل محله أحد المترشحين الاحتياطيين، وفق ترتيب الأسماء الاحتياطية من ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر، فإن كان مكان الاحتياطى من ذات الصفة خاليا يصعد أى من الاحتياطيين وفق أسبقية الترتيب أيا كانت صفته.

وفي جميع الأحوال، يجب أن يتم شغل المقعد الشاغر خلال ستين يوما على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس النواب خلو المكان، وتكون مدة العضو الجديد استكمالا لمدة عضوية سلفه”.

كما تنص المادة 108 من الدستور على: “إذا خلا مكان عضو مجلس النواب، قبل انتهاء مدته بسته أشهر على الأقل، وجب شغل مكانه طبقا للقانون، خلال ستين يوما من تاريخ تقرير المجلس خلو المكان”.