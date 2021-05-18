مجلس النواب يعلن تأييده لمبادرة الرئيس لإعادة إعمار غزة

اعلن مجلس النواب ‏ تأييده ودعمه لمبادرة الرئيس عبدالفتاح ‏السيسى، لمساهمة مصر بمبلغ 500 مليون دولار لإعادة إعمار ‏غزة التي طالتها الاعتداءات المستمرة من سلطات الاحتلال.

كما أثني مجلس النواب على مشاركة الشركات المصرية المتخصصة في عملية إعادة الإعمار، ما يعبر بشكل واضح عن موقف القيادة السياسية الداعم للقضية الفلسطينية.

وتقدم المجلس بخالص الشكر والتقدير لرئيس الجمهورية على استمرار جهوده التي لا تنقطع لدعم الأشقاء في فلسطين بدءًا بفتح معبر رفح لاستقبال المصابين والضحايا وانتهاءً بمبادرة إعمار غزة.

وأدان المجلس بشدة الانتهاكات المستمرة التي تحدث بالقطاع وجميع أراضي فلسطين المحتلة، التي هي بمثابة انتهاك واضح للشرائع السماوية ومبادئ القانون الدولي ومواثيق إعلانات حقوق الإنسان.