مجلس النواب يستقبل متدربي الدفعة الرابعة من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة

استقبلت الأمانة العامة في مجلس النواب اليوم الأحد 31/7/2022 مجموعة من متدربي الدفعة الرابعة من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة التابع للأكاديمية الوطنية للتدريب، للاطلاع على أسلوب العمل ومهام ووظائف مجلس النواب وفقاً للدستور.

وفي بداية الزيارة أجرى وفد البرنامج الرئاسي جولة داخل أروقة المجلس شملت القاعة الرئيسية والمتحف ومكتبة مجلس النواب بما تحويه من كتب نادرة ومضابط جلسات تؤرخ حقب زمنية متعددة من تاريخ العمل البرلماني الذي يمتد لأكثر من 150 عاماً.

ثم التقى المستشار أحمد مناع الأمين العام في مجلس النواب بمتدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب، وأعرب عن ترحيبه بالحضور نيابة عن المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب .

وأكد مناع على دور الشباب في تنمية الوطن قائلاً: الشباب هم الركيزة الأساسية لبناء الأمم وصنع مستقبلها، مشيداً بإطلاق رئيس الجمهورية للبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب لإعداد كوادر شابة قادرة على القيادة والإدارة في مختلف المجالات، مؤكداً على الدور الهام الذي تقوم به الأكاديمية الوطنية للتدريب في تأهيل وتدريب كوادر الشباب لتولي الوظائف القيادية بكافة مؤسسات الدولة، وأشار المستشار مناع إلى أن البرلمان الحالي يُعد ترجمة حقيقية لتمكين الشباب والمرأة حيث يضم نسبة متعددة من جميع فئات المجتمع.

جانب من اللقاء

وخلال اللقاء قدم المستشار أحمد مناع نبذة مختصرة عن تاريخ الحياة النيابية في مصر، كما استعرض مهام مجلس النواب بحسب الدستور وكذلك التعريف بأجهزة المجلس وآليات عملها.

تأتي هذه الزيارة في إطار استراتيجية “البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة” القائمة على دعم الشباب وتزويدهم بالخبرات المعرفية، وكذلك اطلاعهم على اسلوب العمل داخل مؤسسات الدولة وطرق إدارتها.