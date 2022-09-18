مجلس النواب يستضيف الجلسة الختامية لمؤتمر برلمان الطلائع ما بعد cop 27

عقدت بمقر مجلس النواب، الجلسة الختامية لمؤتمر برلمان الطلائع تحت عنوان ما بعد cop 27 حول التغيرات المناخية “التأثير… التكيف”، بحضور المستشار أحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ .

وفي كلمته أكد المستشار أحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب أن استضافة مجلس النواب “لبرلمان الطلائع” يأتي فى إطار حرص الدكتور المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، وحرص المجلس الموقر على ضرورة المساهمة في مناقشة القضايا العالمية ذات التأثير على الدولة المصرية والتعبير عن آمال الشعب وتطلعاته، والتأكيد على حق الشعب فى الإدلاء برأيه بكافة الوسائل الممكنة، وخاصة من خلال الطلائع والشباب، ولاسيما فى المسائل العامة والقضايا العالمية ذات الأثر الدولي.

كما أعرب المستشار أحمد مناع عن سعادته البالغة بلقاء أعضاء برلمان الطلائع، هذا المشروع المهم الذى ترعاه وزارة الشباب والرياضة الذي يأتى كأحد المسئوليات الكبيرة والبرامج الناجحة التي ترعاها الوزارة.

وتابع الأمين العام لمجلس النواب برنامج “برلمان الطلائع”، كما علمتُ له تاريخ طويل نسبياً منذ نشأته، وله تقاليد خاصة به.. وهو نشاط تدريبى تثقيفى تربوى يهدف إلى توعية الطلائع بآليات العمل البرلماني، وتدريبهم على قواعد الممارسة الديمقراطية، وعلى الحوار الايجابى البناء، والتفاعل مع الرأي والرأي الآخر، وقبول الاختلاف في الرأي، والتنوع في الرؤى، فى إطار ديمقراطي منظم، كما يشجع المشاركة والانخراط في الحياة العامة، ويعد برلمانكم “برلمان الطلائع” نموذجاً تدريبياً مناسباً لممارسة هذه المهارات الهامة.

وأكد المستشار أحمد مناع أن السياسة العامة للدولة تقوم على الاهتمام بالمواطن المصرى فى جميع مراحل حياته، ولاسيما مرحلتى” الطلائع.. والشباب ” ، ومن شأن التدريب على أعمال البرلمان أنه يساعد على بناء الشخصية المتكاملة للنشئ من كافة النواحى: الفكرية، والنفسية، والاجتماعية، والفنية، فضلاً على غرس قيم المشاركة وثقافة المواطن الإيجابى، كما تستهدف السياسة العامة للدولة أيضا الوصول والتعبير عن أكبر عدد ممكن من طلائع وشباب مصر فى القرى والمدن من مختلف الشرائح الاجتماعية؛ لتوسيع قاعدة المشاركة الايجابية لديهم، وتنمية مهاراتهم على العمل الجماعى الخلاق، وتشجيعهم على دراسة قضايا مجتمعهم المحلى والقومى وبعض القضايا ذات البعد العالمي كقضايا المناخ التي جعلتموها عنواناً رئيسياً لمؤتمركم ومحوراً مهماً لجلسة محاكاة مجلس النواب ، مؤكداً أن ذلك يتم بأسلوب علمي وبالطرق البرلمانية الديمقراطية، وإعلاء قيم حرية الرأي، وبناء الشخصية الاستقلالية المثقفة والقادرة على النقد والتوجيه، والإسهام فى جميع قضايا الوطن.

واختتم المستشار مناع كلمته، قائلاً: “أتمنى لكم عملاً موفقاً، وأداءً برلمانياً رائعاً، تعبرون فيه عن مدى تفتح هذا الجيل الصاعد وتسلحه بمفاتيح العلم والمعرفة والتنمية الذاتية واستعداده لتبوء الصفوف المتقدمة، وتقلد مهام القيادة في المستقبل”.

وفي كلمته توجه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالشكر والتقدير إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب المصري، ووكيلي المجلس لحسن الاستقبال وكرم الضيافة وإتاحة الفرصة لأعضاء برلمان طلائع مصر لعقد جلستهم الختامية بمقر مجلس النواب الموقر.

كما أعرب عن سعادته البالغة بأعضاء برلمان طلائع مصر على حسن أدائهم بجلسة المحاكاة، مهنئاً إياهم بانتهاء الفصل التشريعى الذى ناقشوا فيه قضية هامة فرضت نفسها على الساحة الدولية ألا وهى التغيرات المناخية، في ظل استضافة الدولة المصرية مؤتمر قمة الأطراف cop 27 .

وشهدت الجلسة الختامية للمؤتمر “نموذج محاكاة” لفاعليات الجلسة العامة مجلس النواب حيث تقدم أعضاء برلمان الطلائع بعدد من نماذج للأدوات الرقابية حول قضايا التغير المناخي إلى الوزارات المعنية بذلك، بشأن قضايا البيئة ومواجهة التغيرات المناخية وجهود الدولة للتوسع في الإستفادة من الطاقة المتجددة والتحول الأخضر وطرح الرؤى والحلول لهذه القضايا.