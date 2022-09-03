مجلس النواب يستضيف أعمال المؤتمر السنوي التاسع لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية

يستضيف مجلس النواب المصري أعمال المؤتمر السنوي التاسع لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية، والذي يُعقد خلال الفترة من 4- 5 سبتمبر الحالي بمقر مجلس النواب.

ومن المقرر أن يشهد المؤتمر مناقشات مُكثفة بين الأمناء العامين للبرلمانات العربية لتبادل الرؤى والخبرات حول السبل المثلى لدعم البرلمانات من أجل أداء مهامها التشريعية.

كما سيتم عقد ورشة عمل خلال المؤتمر بين السادة الأمناء العموم للبرلمانات العربية تتناول موضوع “اختصاصات الأمين العام في الأمانات العامة للبرلمانات العربية”.

وتُمثل جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية بمثابة بيت خبرة برلماني وخُطوة على طريق التعاون بين الأمانات العامة للبرلمانات العربية وتبادل الرؤى والخبرات البرلمانية، والبحث في أفضل السبل التي تضمن دعم عمل البرلمانات العربية في أداء وظائفها التشريعية والرقابية، خدمةً لقضايا الشعوب العربية.

جدير بالذكر أن المستشار أحمد مناع أمين عام مجلس النواب قد تم انتخابه بالإجماع نائبًا لرئيس جمعية الامناء العامين للبرلمانات العربية، وذلك خلال أعمال المؤتمر الـ32 للاتحاد البرلماني العربي، والذي عُقد بالقاهرة فبراير الماضي،

وجاء انتخاب المستشار أحمد مناع آنذاك بمنصب نائب رئيس الجمعية ليعكس تقدير وثقة السادة الأمناء العامين للبرلمانات العربية بإمكانات وقدرات وخبرات الأمانة العامة لمجلس النواب المصري برئاسة المستشار أحمد مناع.