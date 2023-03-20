مجلس النواب يرفض طلب النائب العام برفع الحصانة عن نائب «كمين 15 مايو»

رفض مجلس النواب ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، طلب النائب العام بالإذن برفع الحصانة عن النائب عيد حماد ، المتهم بالاعتداء على رجال وأفراد الشرطة بكمين 15 مايو بمنطقة حلوان بمحافظة القاهرة،

يشار إلي موافقة الجلسة العامة في مجلس النواب ديسمبر الماضي، علي تقرير اللجنة الدستورية والتشريعية الذي عرضه المستشار إبراهيم هنيدي، رئيس اللجنة ، بالموافقة للنائب على الاستماع لأقواله.

وقدم وقتها النائب خلال الجلسة العامة، اعتذارا لوزارة الداخلية عما بدر منه في واقعة كمين 15 مايو قبل أيام.

ووجه النائب أشرف رشاد الشريف، الشكر والتقدير لوزارة الداخلية على ما تقوم به من جهود في حفظ الأمن والأمان، موجها التحية للنائب عيد حماد، على جرأته في الموافقة على رفع الحصانة، ليؤكد أن المواطنين جميعا سواء أمام القانون.

و تعود أحداث القضية إلى نهاية شهر نوفمبر الماضى، حيث ترددت أنباء عن اقتحام النائب عيد حماد لكمين 15 مايو بمنطقة حلوان إثر مشادة مع قوة الكمين على خلفية القبض على أحد المُقربين منه.