مجلس النواب يرفض رفع الحصانة عن أحد الأعضاء لشبهة الكيدية

رفض مجلس النواب في جلسته الإجرائية برئاسة المستشار حنفي جبالي، علي رفض طلب رفع الحصانه عن أحد النواب لشبهة الكيدية.

وأكد رئيس مجلس النواب خلال الجلسة الإجرائية التي انطلقت اليوم السبت، تلقي المجلس طلب رفع الحصانة خلال الإجازة البرلمانية.

وأضاف حنفي جبالي أن هيئة مكتب المجلس ارتأت رفض طلب رفع الحصانة لشبهة الكيدية.

وبدأت جلسة مجلس النواب بتلاوة قرار رئيـس جمهـورية مصر العربية رقم (418) لسنة 2021 بدعـوة المجلـس للانعقاد لافتتــاح دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي الثاني.



كما بدات بتلاوة قرار رئيـس جمهـورية مصر العربية رقم (322) لسنة 2021 بفض دور الانعقاد العادي الأول للفصل

ويشهد المجلس غدا الأحد إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس وفتح الباب لتقديم الاقتراحات والاعتراضات كتابة.

ومن المقرر إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس في صورتها النهائية بعد دراسة الاقتراحات والاعتراضات المقدمة من بعض السادة الأعضاء ثم إعلان نتيجة انتخابات مكاتب اللجان النوعية للمجلس، ويشهد البرلمان يوم الإثنين انعقاد لمناقشة ما يستجد من أعمال.