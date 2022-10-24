مجلس النواب يخصص جزء من جلسته لتأبين الراحلة ابتسام أبو رحاب

شهدت الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم الأحد ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ، تخصيص وقت من الجلسة لتأبين النائبة الراحلة ابتسام أبو رحاب عضو مجلس النواب والتى وافتها المنية الخميس الماضي بعد صراع مع المرض.

و دعا المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب ،الاعضاء لقراءة الفاتحة للنائبة الراحلة ،قائلا :” ادعو الله أن يتغمدها برحمته” .

كما حرصت عضوات مجلس النواب على ارتداء الملابس السوداء حزنا على النائبة الراحلة ابتسام أبو رحاب .

من جانبه ، نعى المهندس أشرف رشاد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب وزعيم الأغلبية البرلمانية النائبة ابتسام أبو رحاب، قائلا :”كانت وطنية من الطراز الأول وتقوم بخدمة وطنها “.

كما اعرب المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية ،عن حزنه لوفاة النائبة الراحلة ابتسام أبو رحاب .

ونعى عدد من روساء الهيئات اابرلمانية للأحزاب النائبة ابتسام أبو رحاب ،مؤكدين أن الراحلة كانت داعمه لوطنها ولها مواقف ثابته منذ الفصل التشريعي الأول .

يشار إلي أن النائبة ابتسام إبراهيم أبو رحاب محمد شغلت عضوية المجلس عن محافظة الوادي الجديدو عضو لجنة الاسكان بمجلس النواب .