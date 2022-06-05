مجلس النواب يحيل 5 قرارات جمهورية و4 مشروعات قوانين إلى لجانه النوعية

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب ،( 5 ) قرارات جمهورية بشأن الموافقة على عدد من الاتفاقيات الدولية و( 4 ) مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة، وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 218 لسنة 2022 بإصدار التعريفة الجمركية، إلى اللجان النوعية بالمجلس لدراستها وإعداد تقارير بشأنها، هي:

أ‌. قرارات رئيس جمهورية مصر العربية بشأن الموافقة على الاتفاقيات الدولية التالية:

1) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 201 لسنة 2022 بشأن الموافقة على التعديل السادس لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن التعاون المصري الأمريكي للعلوم والتكنولوجيا، الموقع في القاهرة بتاريخ 29/9/2021.

2) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 202 لسنة 2022 بشأن الموافقة على التعديل السادس لاتفاقية المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن مبادرة التعليم العالي المصرية الأمريكية، الموقع في القاهرة بتاريخ 29/9/2021.

3) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 203 لسنة 2022 بشأن الموافقة على التعديل السادس لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول (أرضي)، الموقع في القاهرة بتاريخ 29/9/2021.

4) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 204 لسنة 2022 بشأن الموافقة على التعديل الرابع لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن تحسين النتائج الصحية للمجموعات المستهدفة، الموقع في القاهرة بتاريخ 29/9/2021.

5) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 205 لسنة 2022 بشأن الموافقة على التعديل الخامس لاتفاقية المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن التعليم الأساسي – مرحلة ثانية، الموقع في القاهرة بتاريخ 29/9/2021.

(أحيلت إلـى لـجنـة الشئون الدستورية والتشريعية)

ب‌. مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة إلى مجلس النواب :



1) مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون نظام أكاديمية ناصر العسكرية العليا الصادر بالقانون رقم 128 لسنة 1981.

2) مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الأكاديمية العسكرية المصرية.

3) مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1959 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة، والقانون رقم 86 لسنة 1976 بإصدار قانون النظام الأساسي للمعاهد العسكرية التخصصية.

4) مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء الكلية العسكرية التكنولوجية.

(تحال إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي، ومكتب لجنة التعليم والبحث العلمي)

جـ. قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 218 لسنة 2022 بإصدار التعريفة الجمركية.

(أحيل إلى لجنة الخطة والموازنة)

