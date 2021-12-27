سيـــاســة

مجلس النواب يحيل 4 تشريعات جديدة إلى لجانه النوعية.. تعرف عليها

خلال الجلسة العامة اليوم
ياسمين فواز 12:48 م, الأثنين, 27 ديسمبر 21 12:48 م, الأثنين, 27 ديسمبر 21

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أحال المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب في بداية الجلسة العامة اليوم الإثنين، ( 4) مشروعات قوانين مقدمة من عُشر عدد أعضاء المجلس إلى اللجان النوعية ، والتي شملت مشروع قـانون مقدم من السيد النائب أحمد الشرقاوي و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بإنشاء المفوضية العليا للتعليم ما قبل الجامعي والتعليم الفني والتدريب المهني.

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(يحال إلى لجنة مشتركة من لجنتي التعليم والبحث العلمي، والخطة والموازنة).

كما أحال مجلس النواب مشروع قـانون مقدم من السيد النائب أحمد حمدي خطاب و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن نقابة العلوم الطبية التطبيقية (المساعدة) إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الصحية، القوى العاملة، والخطة والموازنة)

إلى جانب إحالة مشروع قـانون مقدم من السيد النائب عماد سعد حمودة و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الصادر بالقانون رقم 59 لسنة 1979 إلى لجنة مشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة والتعمير، الإدارة المحلية، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة).

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إضافة إلى مشروع قـانون مقدم من السيد النائب محمود عصام موسى و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 76 لسنة 1973 بشأن الخدمة العامة للشباب الذي أنهى المراحل التعليمية.

يحال إلى لجنة مشتركة من لجان الشباب والرياضة، التعليم والبحث العلمي، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.

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بقلم ياسمين فواز

محررة مجلسي النواب والشيوخ حاليا سبق وعملت كمحررة بالقسم السياسي ومسئولة عن ملف الأحزاب بجريدة الدستور منذ 2010 ، بالاضافة إلى إعداد البرامج الاخبارية ومنها برنامج صباح الخير يا مصر لمدة عاميين بقطاع الأخبار بالتلفزيون المصري. عملت سكرتير تحرير بجريدة الدستور لمدة عاميين. ومحررة صفحة الموضة والمرأة بجريدة المال لأكثر من 3 سنوات . كما سبق وعملت كمحررة صحفية في عدد من الاصدرات الاسبوعية ومنها صوت الأمة و الحلوة وعين

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