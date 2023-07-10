مجلس النواب يحيل 35 تقريرًا للجنة الاقتراحات والشكاوى إلى الحكومة

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة اليوم الاثنين ، على إحالة 35 تقريرا للجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من الأعضاء، إلى الحكومة لتنفيذ ما ورد بها من توصيات.
- العضو/ أحمد العوضى،بشأن إنشاء عدد (2) مكتب صحة بمدينة السنبلاوين – محافظة الدقهلية.
- العضو/ محمد حمدى دسوقى،بشأن تشغيل المركز الطبى بقرية منقباد – محافظة أسيوط.
- العضو/ علاء سليمان،بشأن الانتهاء من تشغيل مستشفى الهيئة العامة للتأمين الصحى – محافظة أسيوط.
- العضو/ محمد عيد عبد الجواد،بشأن إنشاء وحدة صحية تخدم قرية عرب أبو كريم – مركز ديروط – محافظة أسيوط.
- العضو/ أحمد حمدى خطاب،بشأن دعم قسم الرمد بمستشفى كفر الدوار العام بمحافظة البحيرة ببعض الأجهزة الطبية.
- العضو/ أمنية محمود رجب،بشأن إنشاء مستشفى عام بمركز وبندر المنيا، والمنيا الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة – محافظة المنيا.
- العضو/ السيد الخضر جوهر،بشأن تخصيص قطعة أرض فضاء بحق الانتفاع ضمن أملاك الرى الكائنة بناحية مركز نبروه محافظة الدقهلية لإقامة نادى للمحامين.
- العضو/ نسرين صلاح عمر،بشأن تحديد مواقع لمشروع عربات الطعام المتنقلة بمدينة المنصورة الجديدة – محافظة الدقهلية.
- العضو/ مجاهد نصار،بشأن إنشاء مجمع مدارس على أرض فضاء أملاك دولة مساحتها فدان و12 قيراط بدائرة حى شرق شبرا الخيمة – محافظة القليوبية.
- العضو/ سيد عثمان سيد،بشأن تطوير مدرسة طه حسين للمكفوفين بمنطقة الزيتون – محافظة القاهرة.
- العضو/ لطفى شحاته،بشأن تقسيم مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية إلى ثلاث قطاعات (شمال – جنوب – ووسط).
- العضو/ غادة على،بشأن تعديل المعيار المحاسبى المتبع في تقييم أصول الشركات المقيدة بالبورصة المصرية.
- العضو/ إبراهيم أبو شعيرة،بشأن إحلال وتجديد مسجد النصر بقرية الظهير بمركز مدينة الشيخ زويد – محافظة شمال سيناء.
- العضو/ سامى كامل،بشأن صيانة وترميم عدد من دورات المياه للمساجد التابعة للوزارة بمركز ومدينة بئر العبد – محافظة شمال سيناء.
- العضو/ عبد الباقى تركيا،بشأن ترميم مسجد عائشة حسن أغا الخربطلي – بناحية دبيج – مركز ديرب نجم – محافظة الشرقية.
- العضو/ طارق شكرى،بشأن تجديد مسجد الرحمة داخلياً وخارجياً – مدينة نصر – محافظة القاهرة.
- العضو/ أحمد يحيى الجحش،بشأن تخصيص قطعة أرض بمحافظة الغربية لإقامة محطة لتحويل المخلفات إلى طاقة.
- العضو/ محمد حمدى دسوقى،بشأن استكمال رصف شوارع منطقة الوليدية وتركيب الأنترلوك فى الشوارع الضيقة بمحافظة أسيوط.
- العضو/ علاء سليمان،بشأن استكمال الكوبرى الكائن بقرية منقباد – محافظة أسيوط.
- العضو/ زينب السلايمى،بشأن تمهيد ورفع كفاءة ورصف طريق كورنيش النيل من خزان أسنا الجديد وحتى كوبرى قرية وابورات المطاعنة – محافظة الأقصر.
- العضو/ محمد عبد العليم داود،بشأن تطوير السكة الحديد فى مدينة أبو غنيمة – محافظة كفر الشيخ.
- العضو/ هناء فاروق،بشأن إنشاء كوبرى علوى ومحور مرورى أمام ميناء دمياط البحرى إلى الطريق الدولى الساحلى وإلى مدينة دمياط القديمة – محافظة دمياط.
- العضو/ محمود الشامى،بشأن إنشاء نفق موازى للنفق القائم حاليًا بميدان الشون – مدينة المحلة الكبرى – محافظة الغربية.
- العضو/ علاء سليمان،بشأن تركيب ماكينة صراف ATM بمكتب البريد بقرية قرقارص – محافظة أسيوط.
- العضو/ علاء خير الله،بشأن إنشاء مركز خدمات بريدية – مدينة أبو تيج – محافظة أسيوط.
- العضو/ منى عمر،بشأن تخصيص سيارة متنقلة يوم أسبوعيًا لخدمة التوثيق والشهر العقارى بقرية طيبة (1) منطقة النهضة – حى العامرية – محافظة الإسكندرية.
- العضو/ مجدى الأمير،بشأن إقامة مكتب بريد بقرية جديدة المنزلة- مركز المنزلة – محافظة الدقهلية.
- العضو/ محمود العزب،بشأن إنشاء مكتب بريد بقرية سرنجا – مركز ميت غمر – محافظة الدقهلية.
- العضو/ محمد سعد الصمودى،بشأن إنشاء مكتب بريد يخدم قريتى ابطو وقرية النوايجه – مركز دسوق – محافظة كفر الشيخ.
- العضو/ محمد سعد الصمودى،بشأن إنشاء مكاتب بريد بقرى (قبريط أبو دراز، السالمية)، التابعين لمركز فوه – محافظة كفر الشيخ.
- العضو/ بلال النحال،بشأن إنشاء فرع لبنك ناصر الاجتماعى بمدينة المحمودية- محافظة البحيرة.
- العضو/ علاء سليمان،بشأن توصيل الصرف الصحى بعزبة عبد الشافى حماية صليبة العدد بمركز أسيوط – محافظة أسيوط.
- العضو/ محمد عيد عبد الجواد،بشأن حل مشكلة مشروع الصرف الصحى بمركز ومدينة ديروط – محافظة أسيوط.
- العضو/ زكريا حسان،بشأن استكمال مشروع الصرف الصحى لقرية الكولة – مركز أخميم – محافظة سوهاج.
- العضو/ محمد حمدى موسى،بشأن توصيل الصرف الصحى لقرى كفر ميت سراج وميت القصرى بمركز قويسنا – محافظة المنوفية.