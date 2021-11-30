مجلس النواب يحيل 32 مقترحا إلى الحكومة لاتخاذ ما يلزم من توصيات

أحال مجلس النواب، في جلسته العامة، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، 32 اقتراحا من الأعضاء، وافقت عليها لجنة الاقتراحات والشكاوى، إلى الحكومة لاتخاذ ما يلزم بشأنها وتنفيذ ما جاء فيها من توصيات.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة في مجلس النواب اليوم الثلاثاء، لاستكمال جدول أعمال المجلس.

وجاءت قائمة الاقتراحات المقدمة من أعضاء مجلس النواب كالتالي: